Когда иначе смотришь на дорогу

Источник материала: Чырвоны прамень

Беззаботные водители, которые отвлекаются или превышают скорость, невнимательные пешеходы, выходящие на проезжую часть, не глядя по сторонам, велосипедисты, движущиеся по проезжей части или внезапно выскочившие на неё, – всё это может обернуться трагедией и стоить жизни. Именно поэтому сотрудники Госавтоинспекции по-иному смотрят на дорогу, понимают её опасность и важность соблюдения Правил дорожного движения всеми участниками.

Об этом в беседе с начальником ОГАИ Чашникского РОВД С. Н. Трубеко.





– Сергей Николаевич, какие угрозы на дорогах сейчас наиболее актуальны?

– Если брать в целом по дорожно-транспортным происшествиям, то главная опасность – водители в нетрезвом состоянии. Они плохо контролируют себя, соответственно, не могут адекватно оценивать ситуацию на дороге. Немало примеров, в том числе и в нашем районе, когда человек садился за руль в пьяном виде. Случалось, это завершалось трагедией. Именно поэтому коллективом сотрудников ОГАИ прикладываются все усилия, чтобы не допустить появления таких водителей на дороге. Сегодня принимаются различные меры в отношении нетрезвых водителей.

– Выходит, первоочередная задача – борьба с пьяными водителями.

– Не только. С начала года статистика показывает, что большое количество нарушений Правил допущено водителями, не имеющими прав управления. Есть на счету данной категории участников и дорожно-транспортное происшествие, которое чудом не завершилось трагедией. 30-летний житель района отправился в путь без водительского удостоверения, врезался в столб. Мужчина пострадал, но остался жив, сейчас находится в больнице. Поэтому и «бесправники» были и будут также под контролем. Мы не идём выполнять функции врача или педагога без соответствующего образования. Значит и за руль автомобиля нельзя садиться без прав.

Машина или любое другое транспортное средство является прежде всего источником повышенной опасности. Управление ими требует теоретической и практической подготовки. Самоуверенность и безответственность приводят к трагическим последствиям.

– Сергей Николаевич, кто эти граждане, которые садятся за руль без прав?

– В основном водители, лишённые за грубые нарушения Правил дорожного движения права управления транспортными средствами, то есть за езду в состоянии опьянения, за превышение скорости движения, нарушения правил проезда переходов, обгона (выезд на полосу встречного движения) и другое. В отдельных случаях некоторые водители умудряются собрать весь «букет» вышеназванных нарушений. Они оправдывают своё поведение тем, что сели за руль по необходимости. Но это не оправдание, закон есть закон.

Беспокойство также вызывают молодые люди, которые любят прокатиться на родительском авто или сесть за руль мотоцикла у дедушки в деревне. Чаще всего такие поездки завершаются серьёзными проблемами.

– Расскажите о наказаниях, которые предусмотрены?

– За управление транспортным средством, не имея права управления, а равно передачу лицу, не имеющему права управления, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение года после административного взыскания, влекут штраф от 20 до 50 базовых величин или административный арест до 15 суток. Бороться с этим недугом сотрудникам ГАИ помогает не только административное воздействие, но и профилактическая работа. Практикуются не только индивидуальные беседы по месту жительства, информация о лишенных прав управления досылается в сельисполкомы и по месту работы для рассмотрения граждан на заседаниях советов профилактики. Хочется призвать к сознательности самих водителей.

Не забывайте, любые нарушения Правил, грубое их игнорирование, недисциплинированность могут стоить здоровья или жизни.

Наталья СТУКАЛОВА.