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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 26 апреля - годовщина аварии на Чернобыльской АЭС Порядка 60 процентов средств, выделенных на ликвидацию последствий чернобыльской аварии, пошло на социальную защиту, медицинское обеспечение и оздоровление...

Порядка 60 процентов средств, выделенных на ликвидацию последствий чернобыльской аварии, пошло на социальную защиту, медицинское обеспечение и оздоровление пострадавшего населения. Таковы итоги пяти лет реализации госпрограммы. В денежном выражении это порядка полутора миллиарда рублей. На территориях Могилевской и Гомельской областей радиационная обстановка с каждым годом улучшается. Это позволяет (пусть пока и ограничено), засевать пострадавшие земли.Ежегодно по чернобыльским программам обновляется ряд учреждений образования, здравоохранения, культуры, объекты сельского хозяйства. Только в прошлом году по госпрограмме построили более 50 квартир, газифицировано свыше полутысячи жилых домов.