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26 апреля - годовщина аварии на Чернобыльской АЭС
24.04.2020 10:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПорядка 60 процентов средств, выделенных на ликвидацию последствий чернобыльской аварии, пошло на социальную защиту, медицинское обеспечение и оздоровление пострадавшего населения. Таковы итоги пяти лет реализации госпрограммы. В денежном выражении это порядка полутора миллиарда рублей. На территориях Могилевской и Гомельской областей радиационная обстановка с каждым годом улучшается. Это позволяет (пусть пока и ограничено), засевать пострадавшие земли.
Ежегодно по чернобыльским программам обновляется ряд учреждений образования, здравоохранения, культуры, объекты сельского хозяйства. Только в прошлом году по госпрограмме построили более 50 квартир, газифицировано свыше полутысячи жилых домов.
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Порядка 60 процентов средств, выделенных на ликвидацию последствий чернобыльской аварии, пошло на социальную защиту, медицинское обеспечение и оздоровление...
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