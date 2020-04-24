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26 апреля - годовщина аварии на Чернобыльской АЭС

24.04.2020 10:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Порядка 60  процентов средств, выделенных на ликвидацию последствий чернобыльской аварии, пошло на социальную защиту, медицинское обеспечение и оздоровление пострадавшего населения. Таковы итоги  пяти лет реализации госпрограммы. В денежном выражении это порядка  полутора миллиарда рублей. На территориях Могилевской и Гомельской областей  радиационная обстановка с каждым годом улучшается. Это позволяет (пусть пока и ограничено), засевать пострадавшие земли.

Ежегодно по чернобыльским программам  обновляется ряд учреждений образования, здравоохранения, культуры, объекты сельского хозяйства. Только в прошлом году по госпрограмме построили более 50 квартир, газифицировано свыше полутысячи жилых домов.
 
 
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Порядка 60  процентов средств, выделенных на ликвидацию последствий чернобыльской аварии, пошло на социальную защиту, медицинское обеспечение и оздоровление...
 
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