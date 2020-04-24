Дезинфекция подъездов и не только

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Дезинфекцию подъездов жилых домов работники Глусского «Жилкомхоза» теперь проводят ежедневно. Согласно алгоритму проведения дезинфекции в местах общего пользования многоквартирных домов, разработанному областной санитарной службой, подъезды убираются по новым правилам. Два раза в день, когда меньше всего людей в доме, специальным хлорсодержащим дезсредством из пульверизатора рабочие по комплексной уборке обрабатывают поверхности, к которым жильцы чаще всего прикасаются, это ручки дверей общего пользования, кнопки домофона, почтовые ящики, перила, оконные ручки, подоконники и др. Этим же средством дважды в неделю моются полы в подъезде. Раз в неделю обрабатываются детские площадки, скамейки и другие малые архитектурные формы.

Мастер по организации эксплуатации и ремонту жилищного фонда УКП «Жилкомхоз» Оксана Змитрович рассказала, что дезинфекцией подъездов в Глуске занимаются десять рабочих по комплексной уборке, в агрогородках — пять мастеров участков. Рабочие обучены и проинструктированы, как пользоваться дезсредством, обеспечены необходимыми средствами защиты — масками, резиновыми перчатками, спецодеждой. На обработку одного подъезда у рабочего в среднем уходит около получаса, порядка 10 домов в день необходимо продезинфицировать каждому из них. Нагрузка увеличилась в разы, отмечает Оксана Змитрович. Помимо дезинфекционных мероприятий рабочие по комплексной уборке по-прежнему следят за порядком на дворовых территориях, на контейнерных площадках, в подвальных помещениях и т. д. За исполнением их обязанностей регулярно следят мастер, начальник ЖЭУ, санитарная служба, впрочем, и сами жильцы не оставят без внимания какое-либо нарушение. К нововведениям собственники квартир относятся по-разному. Некоторые из них жалуются на запах хлорки, аллергию на хлорсодержащие средства. «Мы успокаиваем жильцов, объясняем им, что при приготовлении средства соблюдаются все необходимые пропорции, используемая концентрация не наносит вреда здоровью человека, но губительна для вируса. Запах хлора быстро улетучивается», — пояснила Оксана Николаевна.

Ежедневно за ходом санобработки подъездов следит помощник врача гигиениста Глусского районного центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Жуковская. В начале недели вместе с ней мы отправились проверить, как ведется дезинфекция мест общего пользования. В маршруте — многоквартирные дома по улице Кирова. Замечаний к качеству обработки и уборки у специалиста не было, всё проведено своевременно и качественно. Рабочая по комплексной уборке Тамара Гусарова в нашей беседе отметила: «Работы прибавилось, обрабатываем большую площадь, это занимает немало времени, но стараемся, ведь понимаем важность дезинфекции. Большинство жильцов относятся с пониманием к необходимым мерам профилактики, и сами стараются быть более осторожными и внимательными к своему здоровью».