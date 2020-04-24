В Гомеле женщина продавала медицинские перчатки - и попалась милиции и налоговикам

Источник материала: Tut.by

В Гомеле оперативники задержали женщину, которая незаконно торговала медицинскими латексными перчатками, сообщили в УВД.





35-летняя гомельчанка разместила в Интернете объявление о продаже перчаток — и милиционеры совместно с налоговиками задержали женщину в момент контрольной закупки.

Она пыталась продать 1100 перчаток на общую сумму 220 рублей.

За незаконную предпринимательскую деятельность женщине грозит штраф до 2700 рублей.