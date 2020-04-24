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В Гомеле женщина продавала медицинские перчатки - и попалась милиции и налоговикам
24.04.2020 10:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле оперативники задержали женщину, которая незаконно торговала медицинскими латексными перчатками,
35-летняя гомельчанка разместила в Интернете объявление о продаже перчаток — и милиционеры совместно с налоговиками задержали женщину в момент контрольной закупки.
Она пыталась продать 1100 перчаток на общую сумму 220 рублей.
За незаконную предпринимательскую деятельность женщине грозит штраф до 2700 рублей.
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Задержали женщину в момент контрольной закупки.
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