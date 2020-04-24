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Расширен перечень видов деятельности, которыми смогут заниматься ломбарды

24.04.2020 10:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские ломбарды будут работать по-новому. В частности, изменены подходы к формированию их уставного фонда. Теперь он должен быть не меньше минимального размера, который определяет Нацбанк. По мнению регулятора, это позволит улучшить финансовое положение ломбардов и повысит уровень ответственности их учредителей. Кроме того, расширен перечень видов деятельности, которыми смогут заниматься ломбарды. Так они смогут предоставлять микрозаймы под залог транспорта без обязанности передачи предмета залога ломбарду, заниматься комиссионной торговлей и хранением вещей.
 
 
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Белорусские ломбарды будут работать по-новому. В частности, изменены подходы к формированию их уставного фонда. Теперь он должен быть не меньше минимального...
 
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