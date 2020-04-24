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Польша отправила в Беларусь гуманитарную помощь

24.04.2020 10:28 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

23 апреля из Варшавы в Беларусь вышла колонна машин Государственной противопожарной службы с гуманитарным грузом, сообщает сайт посольства  Республики Беларусь в Республике Польша. Состав груза не уточняется. Известно, что в нем есть медицинские препараты и материалы.

Информация: БелТА.

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23 апреля из Варшавы в Беларусь вышла колонна машин Государственной противопожарной службы с гуманитарным грузом, сообщает сайт посольства  Республики Беларусь в...
 
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