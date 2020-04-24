Польша отправила в Беларусь гуманитарную помощь

Источник материала: БT

23 апреля из Варшавы в Беларусь вышла колонна машин Государственной противопожарной службы с гуманитарным грузом, сообщает сайт посольства Республики Беларусь в Республике Польша. Состав груза не уточняется. Известно, что в нем есть медицинские препараты и материалы.Информация: БелТА.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите