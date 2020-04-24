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Буда-Кошелевская больница обеспечена двухнедельным неснижаемым запасом индивидуальных средств защиты — начальник главного управления здравоохранения Николай Куденчук

24.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Буда-Кошелевская больница обеспечена двухнедельным неснижаемым запасом индивидуальных средств защиты —  начальник главного управления здравоохранения Николай Куденчук.

В материалах на различных интернет-площадках в последнее время все чаще звучит тревога по поводу отсутствия у буда-кошелевских медиков средств защиты. Инфоповод весьма серьезный, поэтому «Авангард» обратился за комментариями к начальнику главного управления здравоохранения Николаю Куденчуку.

— Николай Николаевич, люди в районе обеспокоены эпидситуацией, ищут ответы на многочисленные вопросы: где стать тест, почему отсутствуют средства индивидуальной защиты у медиков и многие другие.

— Есть вопросы – будем отвечать. Плохо то, что со своими вопросами наши люди идут не к власти, а к интернет-источникам, которые, не проверяя данных, готовы писать всё, что может вызвать нездоровый интерес и скандал. Официально отвечаю, что в Буда-Кошелево на сегодня поставлено 6,5 тысяч одноразовых и многоразовых масок, более 400 противочумных костюмов, 12 тысяч перчаток, более 700 литров антисептиков и дезинфицирующих средств. Это так называемый двухнедельный неснижаемый запас, который регулярно пополняется.  Далее. Мы жёстко придерживаемся инструкции по работе в эпидемиологических ситуациях и рекомендациям Минздрава. Выявлен очаг. Закрываем доступ. Локализуем контакты, разделяем потоки. Объясню: первый контактный уровень берем под строгое медицинское наблюдение. Второй контактный уровень – на самоизоляцию, но тоже под наблюдение.

— Как Вы прокомментируете пропажу тест-анализов буда-кошелевцев?

У нас таких фактов нет. Анализы, если брали, – пропасть не могут. В принципе. Сегодня тем более — это уже преступление. Будем разбираться. Дано отдельное поручение – взять тест-анализы на короновирус у тех, кто имеет признаки ОРВИ и был в контакте с заболевшим. Тесты по желанию – в ближайшей перспективе.

Напоминаю об ответственности за распространение фейковых новостей и желании хайпануть на страхах и здоровье людей. Подобные новости порождают панику, паника ведет в пропасть. Кто будет отвечать за психическое состояние людей: беспринципные интернет-ресурсы, которые получают лайки и рекламу? Они в прямом смысле кормятся вашими страхами. Подумайте об этом. А если будут вопросы – обращайтесь к специалистам. Берегите себя и будьте здоровы.

 
Теги: Новости
 
 
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Буда-Кошелевская больница обеспечена двухнедельным неснижаемым запасом индивидуальных средств защиты -  начальник главного управления...
 
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