Минтруда предлагает включить в КоАП ответственность работников за нарушения охраны труда

Источник материала: Полесская правда



Министерство труда и социальной защиты предлагает определенные меры наказания и поощрения работников для повышения персональной ответственности за соблюдение норм по охране труда. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню охраны труда (28 апреля), заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов.

«Нас беспокоит тема ответственности самих работников на рабочих местах за охрану труда, пресловутый человеческий фактор», — сказал Игорь Старовойтов. На этот вопрос часто указывают и наниматели: работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, необходимые условия на рабочем месте созданы, но сами люди в силу разных причин не учитывают рекомендации, которые озвучены на инструктаже, не пользуются СИЗ.

Кстати, процент случаев производственного травматизма по вине работников высок: в 2018 году — 56% от всех случаев общего травматизма, в 2019-м — 55%. По смертельным случаям соответственно 46% и 54%.

«Здесь нельзя говорить только о мерах воздействия наказанием. Но и уйти от этого нельзя. Поэтому Минтруда и соцзащиты стоит на позиции, что в Кодексе об административных правонарушениях необходимо предусмотреть возможность привлекать к ответственности за нарушение в вопросах охраны труда не только должностных лиц, но и самих работников. Мы продвигаем эту тему давно. И сейчас, когда рассматриваются изменения в КоАП, вновь выходим с этим предложением», — отметил Игорь Старовойтов.

Вместе с тем необходимо и поощрять тех, кто ответственно относится к охране труда. В Генеральном соглашении на 2019-2021 годы это уже закреплено: в коллективные договоры надо обязательно включать норму поощрения сотрудников, которые активно работают в этой области и соблюдают нормы по охране труда.

«Не уйдем и от таких вещей, как персонификация нарушений норм охраны труда: в некоторых организациях вводится талонная система, когда нарушение человека фиксируется, и потом это сказывается на премиальных. Вплоть до увольнения», — добавил замминистра.

А чтобы заинтересовать нанимателя в соблюдении норм по охране труда в организации, продумываются изменения в системе страхования от несчастных случаев на производстве.

«Работаем с Минфином и «Белгосстрахом» по данному направлению. Хотим, чтобы разбежка по взносам для организаций, которые соблюдают нормы охраны труда и допускают нарушения, была более значимой», — пояснил замминистра.