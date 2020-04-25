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Любые изменения учебного процесса должны быть в пользу учеников и учителей — Карпенко

25.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Любые изменения учебного процесса должны быть в пользу учеников и учителей — Карпенко

Игорь Карпенко. Фото из архива

Любые изменения учебного процесса должны быть в пользу учеников и учителей, заявил сегодня журналистам во время республиканского субботника министр образования Игорь Карпенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Вчера на занятиях было порядка 37% школьников. Те ребята, которые остались дома, индивидуально получают задания для проработки. Никаких проблем не возникает», — сказал Игорь Карпенко.

По его словам, не будет сложностей и с выведением итоговых отметок. «Всех учащихся мы оценим. Тем более что это четвертая четверть. Конечно, чуть сложнее для выпускников, потому что им необходимо подготовиться к вступительной кампании. В любом случае все решения будут приняты в пользу школьников и учителей», — добавил министр.

БелТА

 
 
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Игорь Карпенко. Фото из архива Любые изменения учебного процесса должны быть в пользу учеников и учителей, заявил сегодня журналистам во
 
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