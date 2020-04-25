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Традиция, проверенная временем. В Беларуси прошел республиканский субботник

25.04.2020 22:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почти 2 с половиной миллиона белорусов (это только предварительные данные) сегодня присоединились к республиканскому субботнику. Он прошел во всех уголках страны, в больших парках и на исторических памятниках, во дворах и школах. Трудились семьями и коллективами. Рассказать о вкладе каждого  сложно. Но важно - к марафону чистоты присоединился каждый. Про большой субботник  репортаж Юлии Гризунт.

Генеральная уборка страны

Традиция, проверенная временем. В Беларуси прошел республиканский субботник

Генеральную уборку дома  делают всей семьей. А когда привести в порядок надо страну,  за грабли и лопаты берется целый народ. Костюмы деловые сегодня сменили на спортивные. Брюки - на старые джинсы и  за работу. 
Вне зависимости от пола, возраста и статуса. Так премьер-министр Сергей Румас со своими замами озеленили Копыльский район. При посадке деревьев в неформальной обстановке беседовали не только о будущем этого лесного участка, но и в целом о задачах, которые стоят перед правительством в 2020.

Новые ели и туи появились сегодня и в парке возле гостиницы "Пекин"

С самого утра здесь трудились сотрудники секретариата Совета Республики. Вместе с ними и председатель Наталья Кочанова. Спикер считает символичным, что в этом году участвует в субботнике именно в парке возле "Пекина". Для нее высаженные туи - символ дружбы белорусского и китайского народов. Не менее символичен и сам процесс. 

Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Традиции надо сохранять. Нельзя отказываться от того, что было правильным, приносило эффект, результат. И важно сделать так, чтобы это поддерживалось и теми поколениями, которые идут за нами. Ведь проведение субботников - это наша история. Мы из года в год в них участвуем, а собранные средства идут на сферы, где необходима поддержка". 

Парламентарии трудились в столичном парке

Традиция, проверенная временем. В Беларуси прошел республиканский субботник

Еще недавно пустырь - сегодня излюбленное место для отдыха местных жителей. Столичный парк Тивали сегодня готовили к лету парламентарии. Некоторые вышли на субботник целыми семьями. Депутаты озеленяют парк уже третий год подряд. 
Знаменитый минский сквер вдоль улицы Кирова облагораживал Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Вместе с коллективом посадили 520 новых кустарников и еще 17 берез и рябин. К субботнику на свежем воздухе подключились порядка 30 сотрудников Администрации. Остальные провели генеральную уборку на рабочих местах. Игорь Сергеенко признается, что для него сажать деревья не впервой. В копилке личных посадок уже более ста растений. 

Игорь Сергеенко, Глава Администрации Президента Беларуси: "Сотрудники Администрации в начале апреля приняли активное участие в Неделе леса, а вот сегодня мы занимаемся посадкой деревьев в одном из красивейших мест города Минска. С учетом ситуации, которая складывается в этом году, сложно было куда-то поехать далеко. Поэтому мы  приняли решение благоустроить вот эту территорию, посадить березки, посадить елочки, кустарники, чтобы здесь было прекрасное место отдыха для наших горожан, гостей города Минска".

Сотрудники Национального художественного провели культурную ревизию

Традиция, проверенная временем. В Беларуси прошел республиканский субботник

Буквально в паре метров культурную ревизию проводили сотрудники Национального художественного. Пока пространства закрыты от глаз ценителей, здесь возвращают новую жизнь уже классическим экспонатам. В прямом смысле слова кисточкой сдувают пыль и искусно полируют до блеска витрины. 
Параллельно  наведение порядка на главной культурной стройке страны. Во дворах Нацхуда ежедневно приводят в форму музейный квартал. В следующем году ждут начинку для реставрационного центра. 

Субботник со спортивным задором 

Со спортивным задором и для будущих белорусских Мирных и Азаренко грабли, лопаты и метла взяли в руки и сотрудники Президентского спортивного клуба. Весь аппарат во главе с председателем центрального совета Дмитрием Лукашенко работал в одном из физкультурно-оздоровительных центров "Клуб тенниса". 
Сотрудники ПСК убрали корты, высадили деревья, нанесли разметку на парковке, привели в порядок прилегающую к комплексу территорию, а также навели марафет в помещениях клуба.

Особое внимание местам воинской славы

Во имя будущих олимпийских побед под мирным небом и помня какой ценой нашему народу досталось это самое небо, Федерация профсоюзов сегодня трудилась на одном из самых знаковых для Беларуси мест.
Дорога к Кургану Славы начинается с легендарного штурмовика Ил-2. Вот уже почти год он встречает туристов на пути к знаменитому  историческому памятнику. А уже на протяжении этого года рядом со штурмовиком установят боевую машину -  "катюшу". Сегодня работники профсоюзов готовят площадку под новую установку. 
Только здесь, на территории кургана,  около сотни профсоюзных активистов. Больше 10 лет эта организация отвечает за порядок большого исторического комплекса. Конечно же, не только в дни субботников. 
В канун Великой Победы зацвела и Брестская крепость. Здесь высадили липовую аллею. Молодые деревья появились на дороге, ведущей в Восточный форт. Именно там в июне 1941 шли самые ожесточенные бои за легендарную цитадель. А в здании, где сражались герои, сейчас идет реконструкция: там строят музей.
В Бресте также начали уборку на месте будущего парка. Он появится в центре города. У нового места отдыха будет своя изюминка. Какая именно, пока держат в секрете.
За один день парки и скверы преображаются, дворы  зеленеют, улицы и проспекты тоже становятся чище. Массовому флешмобу  по наведению порядка  в эту субботу поспособствовала даже погода. Вот, например, в сквере Марата Казея сегодня ударно поработали студенты - активисты Белорусского союза молодежи. Убрали сухую листву и привели в порядок сам памятник пионеру-герою.
 

Кустарники самшита украсили вход в Белтелерадиокомпанию

У нас, на Макаенка, 9 сегодня не меньше сотрудников, чем в любой будний день. Пока одни готовили сюжеты в эфир, другие - ведущие "Новостей", "Главного эфира", "Добрай раніцы, Беларусь", "Времечка" - вместе высадили несколько десятков самшитов. Технологию посадки проконтролировали хозслужбы. Теперь вечнозеленые кустарники украшают вход в медиахолдинг. 

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании: "У нас участвуют в субботнике лица канала, ведущие, как правило. Мы занимаемся тем, что облагораживаем территорию каждый год. И я вспоминаю первые субботники. Мы сажали деревья,  многие уже выше ростом, чем я".

В каждом уголке страны появились новые зеленые насаждения

Закрепляли уроки труда на практике и в Министерстве образования. И неслучайно площадкой стал санаторий-профилакторий "Политехник". В июне здесь откроется детский оздоровительный лагерь.
Расти-расти дерево, красивое, большое. Вот с такими волшебными заклинаниями сегодня едва ли не каждое дерево сажали в Могилеве. Новые аллеи, благоустройство памятников. Работа кипела и в быстро растущем Спутнике. Здесь запланировано строительство еще двух домов и детских садиков, а также в Зеленой роще и Печерском лесопарке. 
С рачительным подходом не только к работе, но и к озеленению столичного проспекта Рокоссовского подошли контролеры. Сотрудники ведомства высадили здесь ели. А заодно навели порядок на аллее в парке Победы, заложенной в прошлом году  к 100-летию надзорных органов. 

Леонид Анфимов, Председатель Комитета госконтроля Беларуси: "Субботники позволяют делать нашу страну краше и чище. Это очень важное значение. Очень приятно, когда приезжают к нам гости из-за рубежа и первое, на что обращают внимание, - это чистота и порядок в нашей стране".

Поддержали акцию чистоты и военные. По всей стране солдаты, офицеры, прапорщики и гражданский персонал воинских частей облагораживали собственную территорию, а также городские памятники, улицы и кварталы.
 

В субботнике приняли участие около 2,3 млн белорусов

Всего же более 2 миллионов белорусов сегодня присоединились к доброй белорусской традиции - наводить порядок в стране вместе. За работу в выходной день удалось собрать свыше 8 с половиной миллионов рублей. 
Именно чистота - залог здоровья как отдельно взятого человека, так и народа в целом. И сегодня белорусы в очередной раз показали и доказали - работа на свежем воздухе укрепляет не только иммунную систему, но и делает чище, уютнее и здоровее целые села и города. В них мы будем жить, творить и реализовывать самые смелые планы. 

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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