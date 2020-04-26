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34-я годовщина аварии на ЧАЭС. Памятная церемония прошла в Минске

26.04.2020 13:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мир сегодня вспоминает чернобыльскую трагедию. Памятная церемония в честь 34-й годовщины катастрофы на ЧАЭС прошла в Минске на улице Игнатенко. Первый и самый жестокий удар взял на себя персонал и пожарные, которых называют шеренгой № 1. Ежегодно ликвидаторы, работники МЧС, курсанты Университета гражданской защиты, а также юные спасатели  собираются в столице на митинг у мемориальной доски героя-пожарного Василия Игнатенко.
 
Теги: Минск
 
 
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Мир сегодня вспоминает чернобыльскую трагедию. Памятная церемония в честь 34-й годовщины катастрофы на ЧАЭС прошла в Минске на улице Игнатенко. Первый и самый...
 
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