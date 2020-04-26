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Белорусы вернулись на родину из Индии
26.04.2020 13:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭтой ночью в Национальный аэропорт Минск приземлился эвакуационный рейс со 180 пассажирами из Гоа. Самолет Белавиа вылетел из Индии накануне вечером и совершил посадку в Беларуси в 3:35. 85 человек на борту - граждане нашей страны, включая Светлану Агарвал, известную исполнительницу песен в индийском стиле. Все прибывшие прошли обязательный тепловизионный контроль в зоне прилета.
Указ об организации эвакуационных рейсов из других стран 16 апреля подписал Президент. Документ предусматривает специальный кредитно-компенсационный механизм покупки билетов. Все затраты на перелет граждане Беларуси будут обязаны возместить бюджету в установленный нормативными актами срок.
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Этой ночью в Национальный аэропорт Минск приземлился эвакуационный рейс со 180 пассажирами из Гоа. Самолет Белавиа вылетел из Индии накануне вечером и совершил...
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