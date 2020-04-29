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В среду лето, в четверг - весна. Все о погоде в Бресте на очень короткой рабочей неделе
29.04.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Понравился жаркий вторник? Ловите жаркую среду. Четверг же ожидается не жаркий, а еле теплый. В такие четверги лучше сидеть дома в самоизоляции.
В среду утром будет облачно, возможен дождь, сообщает
В четверг будет облачно, но без осадков. Утром температура воздуха составит +11°С. Днем столбик термометра поднимется до +14°С, а к вечеру опустится до +9°С.
Хорошей короткой рабочей недели!
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Еще обещают грозу с дождями, но это неточно.
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