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В среду лето, в четверг - весна. Все о погоде в Бресте на очень короткой рабочей неделе

29.04.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Понравился жаркий вторник? Ловите жаркую среду. Четверг же ожидается не жаркий, а еле теплый. В такие четверги лучше сидеть дома в самоизоляции.


В среду утром будет облачно, возможен дождь, сообщает AccuWeather. Воздух прогреется до +21°С. Днем температура поднимется до 24 градусов тепла. Вечером столбик термометра опустится до +13°С. Возможна гроза, сообщает белорусский сервис pogoda.by.

В четверг будет облачно, но без осадков. Утром температура воздуха составит +11°С. Днем столбик термометра поднимется до +14°С, а к вечеру опустится до +9°С.

Хорошей короткой рабочей недели!

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