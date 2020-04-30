По Минской области облачно с прояснениями. По южной половине дожди. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +3 +8°С, по северу местами 0, +2°С; максимальная днем +8 +13°С..
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Прогноз погоды на 30 апреля 2020 года
30.04.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
По Минской области облачно с прояснениями. По южной половине дожди. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +3 +8°С, по северу местами 0, +2°С; максимальная днем +8 +13°С..
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Прогноз погоды на 30 апреля 2020 года от ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контроля радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды».
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