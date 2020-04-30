Шестеро браконьеров на Могилевщине наловили рыбы почти на 25,5 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Шестерым жителям Могилевской области грозит огромный штраф, а еще у них изъяли две машины и возбудили уголовное дело. Все это — за браконьерство. Мужчины ловили рыбу электроудочкой и сетями, причинив вред окружающей среде на сумму более 62 тыс. рублей, пишет Mogilevnews.by.



Снимок носит иллюстративный характер.

В Чериковском районе на реке Сенна задержали четверых жителей Краснопольского района. Электроудочкой они выловили 194 особи различных видов рыб, чем нанесли окружающей среде причинен вред в размере более 51 тыс.рублей. Милиция изъяла у них рыбу, электроудочку, резиновую лодку и микроавтобус Mercedes.

А на пойменном водоеме реки Днепр около деревни Селец Быховского района задержали двоих жителей Быховского района. Они ловили рыбу сетью. Улов — 111 особей различных видов рыб — оценили на сумму более, вред, причиненный окружающей среде, составил тыс. рублей. Кроме рыболовных сетей и незаконно добытой рыбы, у мужчин изъяли Volkswagen

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Браконьерам грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до 6 лет.

Могилевская областная инспекция охраны животного и растительного мира призывает граждан сообщать о фактах нарушения природоохранного законодательства по «телефону доверия» (8 0222) 274−000 (круглосуточно) или (8 0222) 31−09−86. Также сообщения можно присылать на электронную почту: Mogilev_OI@gosinspekciya.gov.by (желательно фото или видео нарушения или готовящегося нарушения).