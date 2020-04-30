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С сегодняшнего дня в Гомеле начнут отключать отопление в квартирах

30.04.2020 09:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сложившиеся погодные условия позволяют завершить отопительный сезон в жилфонде, рассказали «Гомельской правде» в Гомельском городском ЖКХ.


Кстати, в прошлом году в Гомеле и области отопительный сезон завершился примерно на две недели раньше.

Также в ЖКХ проинформировали, что отключений горячей воды в мае, как это планировалось изначально, в гомельских квартирах не будет.

Так, в Западном районе тепловых сетей отключения запланированы с 2 по 15 июня; в Центральном — с 17 по 30 июня; в Южном — с 18 июня по 1 июля; в Сельмашевском — с 8 по 21 июля; в Северном РТС — с 29 июля по 11 августа.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сложившиеся погодные условия позволяют завершить отопительный сезон в жилфонде, сообщили в ЖКХ.
 
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