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С сегодняшнего дня в Гомеле начнут отключать отопление в квартирах
30.04.2020 09:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сложившиеся погодные условия позволяют завершить отопительный сезон в жилфонде,
Кстати, в прошлом году в Гомеле и области отопительный сезон
Также в ЖКХ проинформировали, что отключений горячей воды в мае, как это
Так, в Западном районе тепловых сетей отключения запланированы с 2 по 15 июня; в Центральном — с 17 по 30 июня; в Южном — с 18 июня по 1 июля; в Сельмашевском — с 8 по 21 июля; в Северном РТС — с 29 июля по 11 августа.
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Сложившиеся погодные условия позволяют завершить отопительный сезон в жилфонде, сообщили в ЖКХ.
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