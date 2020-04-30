Второе название остановочного пункта – Безопасность

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Так, на перекрестке улицы Трусова и улицы Строителей в городе Борисове спасатели оборудовали остановочный пункт «Поликлиника №4» в стиле популярного мультфильма МЧС Республики Беларусь «Волшебная книга». Работники МЧС убеждены, что брендирование остановок в подобном стиле – одна из наиболее эффектных и эффективных форм донесения важной информации до граждан. Теперь время ожидания автобуса для взрослых и детей будет проходить с пользой.

Этот мощный и нестандартный вид рекламы привлекает внимание даже самых искушенных граждан. Самая большая ценность для человека – это его жизнь. Поэтому профилактическая работа, которую проводят работники МЧС хороша тем, что позволяет населению с раннего детства на подсознательном уровне обращать внимание на вопросы безопасности жизнедеятельности.