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Второе название остановочного пункта – Безопасность

30.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Так, на перекрестке улицы Трусова и улицы Строителей в городе Борисове спасатели оборудовали остановочный пункт «Поликлиника №4» в стиле популярного мультфильма МЧС Республики Беларусь «Волшебная книга». Работники МЧС убеждены, что брендирование остановок в подобном стиле – одна из наиболее эффектных и эффективных форм донесения важной информации до граждан. Теперь время ожидания автобуса для взрослых и детей будет проходить с пользой.

Этот мощный и нестандартный вид рекламы привлекает внимание даже самых искушенных граждан. Самая большая ценность для человека – это его жизнь. Поэтому профилактическая работа, которую проводят работники МЧС хороша тем, что позволяет населению с раннего детства на подсознательном уровне обращать внимание на вопросы безопасности жизнедеятельности.

https://minobl.mchs.gov.by

 
 
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