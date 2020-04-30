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Белавиа со 2 мая возобновит полеты в Милан

30.04.2020 14:28 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Воспользоваться возможностью слетать в Милан и обратно смогут пассажиры, которым такие путешествия необходимы по работе или по состоянию здоровья. "В течение мая рейсы ограничены и будут выполняться два раза в неделю. Обращаем ваше внимание, что туризм в Италию пока не разрешен, поэтому можно путешествовать между двумя странами по рабочим вопросам или по состоянию здоровья", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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Воспользоваться возможностью слетать в Милан и обратно смогут пассажиры, которым такие путешествия необходимы по работе или по состоянию здоровья. "В течение мая...
 
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