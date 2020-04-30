Белавиа со 2 мая возобновит полеты в Милан

Источник материала: БT

Воспользоваться возможностью слетать в Милан и обратно смогут пассажиры, которым такие путешествия необходимы по работе или по состоянию здоровья. "В течение мая рейсы ограничены и будут выполняться два раза в неделю. Обращаем ваше внимание, что туризм в Италию пока не разрешен, поэтому можно путешествовать между двумя странами по рабочим вопросам или по состоянию здоровья", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите