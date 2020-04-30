Комаровка во время оккупации и Троицкое после бомбежки. Фото Минска из альбома немецкой медсестры

Источник материала: Tut.by

Полуразрушенный костел Святого Роха, Комаровский рынок образца 1940-х, Троицкое предместье после бомбежки. Все это фотографии из альбома немецкой медсестры, которая служила в Минске во время Второй мировой. Что видела в оккупированном городе хозяйка альбома? TUT.BY предлагает полистать страницы.

Участники сообщества «Минск Фото История Новости» купили на онлайн-аукционе немецкого аукционного дома уникальный альбом.





Известно, что альбом принадлежал медсестре, которая работала в оккупированном Минске. На обложке артефакта можно рассмотреть эмблему СС в виде молний.

На первых страницах — портреты хозяйки альбома. На обороте одного из них надпись: «Твоя сестра Тэкла на службе в Минске». Больше никаких подписей нет.



На пуговице: эмблема NS-Schwesternschaft, национал-социалистической организации медсестер



Одна из страниц альбома



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Судьба медсестры неизвестна, но в ее альбоме можно увидеть жизнь оккупированного города.

Снимки сделаны ориентировочно в 1942—1943 годах, оценивает ведущий сообщества «Минск Фото История Новости» Иван Тиринов. Он рассказывает, что видно на самых интересных фотографиях.

Часть снимков сделаны с крыши и во дворе 2-й больницы — похоже, там и проходила службу медсестра. Корпуса медучреждения и сейчас стоят на прежнем месте напротив Троицкого предместья на улице Максима Богдановича.



Вид на современную улицу Максима Богдановича. На переднем плане через дорогу — Троицкое предместье. Дальше видны площадь 8 Марта и Низкий рынок. Слева — мост через Свислочь и начало улицы Немиги



Вид на Троицкое предместье с крыши 2-й больницы. На дальнем плане видна старая застройка по современному проспекту Победителей. Справа можно рассмотреть белую мечеть



Здесь фотограф повернулся спиной к Троицкому предместью. Вид на Верхний город и улицу Торгово-Набережную и Торговую (современная Зыбицкая). Слева виден Лавский мост по улице Куйбышева (сейчас не существует). На горизонте — Дом офицеров, здание ЦК КПБ и доминиканский костел



Здесь на фото попало здание бывшего женского духовного училища. Сейчас его в перестроенном варианте использует Министерство обороны



Старое русло Свислочи. Справа — застройка Троицкого предместья, наверху за деревянными домами видно знаменитое здание Третьего дома Советов, что на пересечении улиц Богдановича и Сторожевской



Дом правительства и прилегающая застройка, вид с улицы Мясникова



Комаровская развилка (современная площадь Якуба Коласа)



Комаровский рынок образца 1940-х в оккупированном городе



Снова Комаровка



Улица Ленина. Дома первой линии, поврежденные во время бомбежек, уже снесены — немцы это делали, чтобы здания не рушились на дорогу и в них не устраивали засады. В глаза бросаются непонятные кучи грунта по центру дороги, пока не получилось разобраться, зачем они здесь



Современный проспект Независимости. За спиной у фотографа перекресток с улицей Козлова. Видны костел Святого Роха и руины Дома специалистов . У края дороги — каток, застывший здесь со времен первых немецких бомбардировок города



Застройка в начале улицы Немиги и площади 8 Марта. Верхний город и купола минских церквей



В оккупированном городе устраивали и праздники. В альбоме есть два фото с Дожинок в парке Горького, на одном виден сноп, на втором — свастика. Вот второе. В 1941-м Дожинки не проводились, на снимке нет бело-красно-белых флагов — значит, это 1942 год



На этих уникальных кадрах — следы, предположительно, советской бомбардировки города во время немецкой оккупации. Немецкие солдаты и персонал больницы осматривают большую воронку на территории больницы. За солдатами виден один из корпусов больницы с вдавленными внутрь оконными рамами



Часть взрывной волны поймали здания Троицкого предместья. В альбоме медсестры есть целая подборка снимков, на которых — разрушенный войной Минск



Это фото было сделано фактически на окраине города, на заднем плане — парк Челюскинцев



Театр оперы и балета



Концерт для немецких солдат во дворе 2-й больницы. На заднем плане видны здания Троицкого предместья по улице Максима Богдановича



Фото слева: вид от церкви Марии Магдалины в сторону современной улицы Киселева. По правую сторону снимка видна стена храма, а слева — Сторожевская брама. Фото справа: вид от улицы Янки Купалы вдоль улицы Чичерина (Пролетарской, Георгиевской), спуск к Свислочи. Снимок уникальный, сейчас этой улицы нет. По правую сторону видно одно из зданий 2-й больницы (не сохранилось)