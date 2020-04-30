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Прогноз погоды на 1 мая
30.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия на территории Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по юго-востоку страны скажется влияние атмосферного фронта.
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Погодные условия на территории Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по юго-востоку страны скажется влияние...
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