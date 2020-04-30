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Парламентарий Лилия Ананич ознакомилась с ходом весенне-полевых работ

30.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Парламентарий рассказала "Адзiнству":

- Вместе с директором хозяйства Вячеславом Петровичем Чернухо у меня была возможность воочию убедиться, что будем с хлебом - все поля засеяны в срок. Едешь, просто душа радуется, все идет своим чередом. Сельчане заняты на весенне- полевых работах, в хозяйстве завершается сев кукурузы. В Новоселковской средней школе идут занятия. На дворе набирает обороты весна. Сегодня с удовольствием прямо в поле поблагодарила за труд и поздравила с Первомаем  одного из передовиков, тракториста- машиниста Федора Чирву. Такие труженики и такие хозяйства - основа государства. Наша Борисовщина, уверена, заложила хороший задел в общереспубликанский каравай 2020 года.  Ведь не зря говорят, что весенний день год кормит.

 
 
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Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь ознакомилась с ходом весенне-полевых работ в филиале «Большие Новоселки» УП...
 
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