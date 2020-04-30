Парламентарий Лилия Ананич ознакомилась с ходом весенне-полевых работ

Источник материала: Единство

Парламентарий рассказала "Адзiнству":

- Вместе с директором хозяйства Вячеславом Петровичем Чернухо у меня была возможность воочию убедиться, что будем с хлебом - все поля засеяны в срок. Едешь, просто душа радуется, все идет своим чередом. Сельчане заняты на весенне- полевых работах, в хозяйстве завершается сев кукурузы. В Новоселковской средней школе идут занятия. На дворе набирает обороты весна. Сегодня с удовольствием прямо в поле поблагодарила за труд и поздравила с Первомаем одного из передовиков, тракториста- машиниста Федора Чирву. Такие труженики и такие хозяйства - основа государства. Наша Борисовщина, уверена, заложила хороший задел в общереспубликанский каравай 2020 года. Ведь не зря говорят, что весенний день год кормит.