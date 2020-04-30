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Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района
30.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук
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В соответствии с решением о проведении мониторинга №104 от 16.04.2020 проведен мониторинг УО «Пинский государственный аграрно-технический колледж имени А.Е. Клещева». В ходе проведения мониторинга выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности. Руководителем учреждения образования является Колб Игорь Михайлович.
Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук
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