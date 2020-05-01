Два года колонии-поселения получил пьяный крановщик за гибель рабочего

Источник материала: Tut.by

В Пинске огласили приговор 62-летнему крановщику, который обвинялся в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает прокуратура Брестской области .



Фото: МЧС

Трагедия произошла 20 августа прошлого года . В тот день обвиняемый работал на кране в состоянии опьянения. Во время подъема поддона с кирпичом на второй этаж строящегося здания, он задел стрелой крана стену второго этажа — и она обрушилась. Под обломками погиб 43-летний каменщик.

Крановщика признали виновным в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему назначили 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Ему также на четыре с половиной года запретили работать на пневмоколесных кранах.

В пользу близких погибшего с предприятия, где работал обвиняемый, взыскали 75 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Пинская межрайонная прокуратура также проверила соблюдение законодательства о труде и охране труда на данном предприятии. По результатам проверки 11 человек привлекли к дисциплинарной ответственности.