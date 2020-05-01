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Два года колонии-поселения получил пьяный крановщик за гибель рабочего
01.05.2020 10:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Пинске огласили приговор 62-летнему крановщику, который обвинялся в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает
Трагедия произошла
Крановщика признали виновным в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему назначили 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Ему также на четыре с половиной года запретили работать на пневмоколесных кранах.
В пользу близких погибшего с предприятия, где работал обвиняемый, взыскали 75 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Пинская межрайонная прокуратура также проверила соблюдение законодательства о труде и охране труда на данном предприятии. По результатам проверки 11 человек привлекли к дисциплинарной ответственности.
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Еще 11 человек привлекли к дисциплинарной ответственности.
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