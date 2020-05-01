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Доставайте шорты (но зонтик не прячьте). Все о погоде в Бресте в длинные выходные

01.05.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Любите, как Тютчев, грозу в начале мая? Их есть у нас, но мало — только в воскресенье. Зато в пятницу — чуть-чуть солнца, а в субботу возможен дождь.


В пятницу будет облачно, сообщает AccuWeather. Утром воздух прогреется до +13°С. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до +19°С. Вечером с вероятностью 51% возможен дождь. При этом по данным белорусского портала pogoda.by, осадков вечером пятницы не предвидится.

В субботу ожидаются кратковременные дожди. Утром температура воздуха составит +17°С, днем потеплеет до +20°С. Вечером будет без осадков и +13°С.

На воскресенье передают дожди (с вероятностью 61%) и грозами (вероятность 40%). Воздух прогреется до +18°С. Вечером осадков не предвидится, но похолодает до +10°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Коротко о погоде: в пятницу - чуть-чуть солнца, в субботу - дождь, в воскресенье - гроза.
 
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