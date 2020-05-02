ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в начале мая будет более благоприятной для развития сельхозкультур — Белгидромет

02.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Погода в начале мая будет более благоприятной для развития сельхозкультур — Белгидромет
Погода в начале мая будет более благоприятной для развития сельхозкультур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Как отмечают агрометеорологи, прошедшие дожди увлажнили верхний слой почвы, но не повсеместно. Во многих районах Беларуси на глубине 10 см почва по-прежнему слабо увлажнена. В центральных районах Гомельской и, по сведениям отдельных метеостанций, Могилевской области верхний почвенный горизонт сухой. Хорошее увлажнение верхнего слоя почвы наблюдается преимущественно по юго-западу и на северо-востоке страны. На площадях с недостатком влаги сохраняются неблагоприятные условия для появления всходов яровых, отрастания трав, формирования продуктивности озимых культур.

«В начале мая агрометеорологическая обстановка должна улучшиться. Ожидаемые во многих районах дожди пополнят содержание влаги в почве, особенно в ее верхних слоях», — сказали в Белгидромете.

У плодовых деревьев идет развертывание первых листьев, по югу Беларуси цветут слива и вишня. В первой декаде мая цветение косточковых культур и груши начнется на всей территории страны. Массовое цветение яблони ожидается в первой половине мая.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Регистрация на ЦТ начинается в Беларуси
Новости дня
Новости общества
 
Приходят без масок, но дистанцию соблюдают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика