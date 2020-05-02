Погода в начале мая будет более благоприятной для развития сельхозкультур — Белгидромет

Источник материала: Полесская правда



Погода в начале мая будет более благоприятной для развития сельхозкультур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Как отмечают агрометеорологи, прошедшие дожди увлажнили верхний слой почвы, но не повсеместно. Во многих районах Беларуси на глубине 10 см почва по-прежнему слабо увлажнена. В центральных районах Гомельской и, по сведениям отдельных метеостанций, Могилевской области верхний почвенный горизонт сухой. Хорошее увлажнение верхнего слоя почвы наблюдается преимущественно по юго-западу и на северо-востоке страны. На площадях с недостатком влаги сохраняются неблагоприятные условия для появления всходов яровых, отрастания трав, формирования продуктивности озимых культур.

«В начале мая агрометеорологическая обстановка должна улучшиться. Ожидаемые во многих районах дожди пополнят содержание влаги в почве, особенно в ее верхних слоях», — сказали в Белгидромете.

У плодовых деревьев идет развертывание первых листьев, по югу Беларуси цветут слива и вишня. В первой декаде мая цветение косточковых культур и груши начнется на всей территории страны. Массовое цветение яблони ожидается в первой половине мая.