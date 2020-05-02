«Подход будет индивидуальный». В Министерстве образования объяснили, как аттестуют школьников

Источник материала: Tut.by

Те дети, которые сейчас не ходят на занятия по заявлению родителей, могут быть аттестованы по результатам трех четвертей. Еще один вариант — они могут приходить в школу в субботу или после занятий, чтобы учитель мог проверить их знания. Об этом сообщила TUT.BY первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Как будут аттестованы те дети, которые не ходят на занятия по заявлению родителей?

Сейчас в школах на этот вопрос отвечают по-разному. Одни учреждения образования поясняют, что годовая оценка будет выставляться так: сложат оценки за три четверти, итоговую цифру разделят на три и средний балл станет годовой оценкой. Другие учреждения говорят: к оценкам трех четвертей прибавят «ноль» за четвертую четверть и таким образом выведут годовую оценку. А как будет на самом деле?

2 мая в Министерстве образования прошла прямая линия. TUT.BY дозвонился до первого заместителя министра Ирины Старовойтовой, чтобы задать этот вопрос.

— Часть учащихся, которая посещает учебные заведения в учреждениях общего среднего образования, будет аттестована в установленном порядке. Никакие изменения в нормативно-правовые акты мы не вносили, — комментирует первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова. — Что касается учащихся, которые находятся дома по заявлению родителей, то для них учителями-предметниками доводится материал новых тем, которые пройдены на уроках, домашние задания. В этом случае может быть организована обратная связь с учителем. Для данной категории учащихся за счет часов поддерживающих занятий устанавливается время, в которое они могут прийти в учреждение образования. Время может устанавливаться как в шестой школьный день, так и после уроков. В присутствии педагога может проводиться проверка знаний. Это необходимо для максимально объективного оценивания знаний учащегося.

— У ученика должно быть три оценки по предмету, чтобы ему выставили четвертную?

— Здесь должен быть индивидуальный подход: была ли организована обратная связь, выставлялись ли оценки в ходе такой работы или нет. Естественно, что решаться эти вопросы будут в пользу и в интересах учащегося.

— Ирина Анатольевна, а как аттестуют тех детей, которые не придут на занятия в субботу или после уроков?

— Подход будет индивидуальный. Здесь нужно рассматривать ситуацию в каждом конкретном случае. Все дети будут аттестованы. Конечно, мы рекомендуем, чтобы ребенок был аттестован и за четвертую четверть. В случае, если не будет возможности выставить оценки за четвертую четверть по какой-то причине, тогда оценка выставляется по итогам [суммы баллов] трех четвертей, деленной на три.

— Это и будет годовая оценка?

— Да, — отвечает Ирина Старовойтова.

На днях некоторых школы получили схему , которая разъясняет, как выставлять четвертные и годовые оценки в этом году. В документе сказано: если ученик не ходит на занятия по заявлению родителей, то в журнале ставится отметка о пропуске. За четвертую четверть он не будет аттестован, годовая оценка выставляется по результатам трех четвертей.

— Видела эту схему в интернете, но откуда она появилась и кто ее разработчик, у меня таких сведений нет, — отметила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.