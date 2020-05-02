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«Подход будет индивидуальный». В Министерстве образования объяснили, как аттестуют школьников
02.05.2020 12:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Те дети, которые сейчас не ходят на занятия по заявлению родителей, могут быть аттестованы по результатам трех четвертей. Еще один вариант — они могут приходить в школу в субботу или после занятий, чтобы учитель мог проверить их знания. Об этом сообщила TUT.BY первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова
Как будут аттестованы те дети, которые не ходят на занятия по заявлению родителей?
Сейчас в школах на этот вопрос отвечают по-разному. Одни учреждения образования поясняют, что годовая оценка будет выставляться так: сложат оценки за три четверти, итоговую цифру разделят на три и средний балл станет годовой оценкой. Другие учреждения говорят: к оценкам трех четвертей прибавят «ноль» за четвертую четверть и таким образом выведут годовую оценку. А как будет на самом деле?
2 мая в Министерстве образования прошла прямая линия. TUT.BY дозвонился до первого заместителя министра Ирины Старовойтовой, чтобы задать этот вопрос.
— Часть учащихся, которая посещает учебные заведения в учреждениях общего среднего образования, будет аттестована в установленном порядке. Никакие изменения в нормативно-правовые акты мы не вносили, — комментирует первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова. — Что касается учащихся, которые находятся дома по заявлению родителей, то для них учителями-предметниками доводится материал новых тем, которые пройдены на уроках, домашние задания. В этом случае может быть организована обратная связь с учителем. Для данной категории учащихся за счет часов поддерживающих занятий устанавливается время, в которое они могут прийти в учреждение образования. Время может устанавливаться как в шестой школьный день, так и после уроков. В присутствии педагога может проводиться проверка знаний. Это необходимо для максимально объективного оценивания знаний учащегося.
— У ученика должно быть три оценки по предмету, чтобы ему выставили четвертную?
— Здесь должен быть индивидуальный подход: была ли организована обратная связь, выставлялись ли оценки в ходе такой работы или нет. Естественно, что решаться эти вопросы будут в пользу и в интересах учащегося.
— Ирина Анатольевна, а как аттестуют тех детей, которые не придут на занятия в субботу или после уроков?
— Подход будет индивидуальный. Здесь нужно рассматривать ситуацию в каждом конкретном случае. Все дети будут аттестованы. Конечно, мы рекомендуем, чтобы ребенок был аттестован и за четвертую четверть. В случае, если не будет возможности выставить оценки за четвертую четверть по какой-то причине, тогда оценка выставляется по итогам [суммы баллов] трех четвертей, деленной на три.
— Это и будет годовая оценка?
— Да, — отвечает Ирина Старовойтова.
На днях некоторых школы
— Видела эту схему в интернете, но откуда она появилась и кто ее разработчик, у меня таких сведений нет, — отметила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.
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Как прокомментировала TUT.BY первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, те дети, которые сейчас не ходят на занятия по заявлению родителей, могут...
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