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С сегодняшнего дня открыта регистрация на централизованное тестирование

02.05.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для этого абитуриенту необходимо скачать форму заявления на сайте РИКЗ, заполнить его до 18 часов 1 июня и отправить с личного почтового адреса на электронную почту  пункта регистрации. В течение одного рабочего дня в ответ придет письмо с лицевым счетом для оплаты в системе ЕРИП. Во избежание массового скопления в пунктах регистрации организуют электронную очередь. В назначенную дату и время абитуриенту выдадут пропуск для участия в ЦТ. Для его получения нужно иметь при себе любой документ, удостоверяющий личность.

Игорь Карпенко, Министр образования Беларуси: "Мы работаем в тесном контакте с Министерством здравоохранения. Все рекомендации стараемся выполнять. Если будет необходимость перенести проведение ЦТ на какие-то другие сроки, мы готовы обсуждать и эти вопросы".

О решении сменить место написания теста или о выборе других предметов для сдачи  абитуриент может сообщить при личной явке в пункт регистрации во время получения пропуска.

 
 
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Для этого абитуриенту необходимо скачать форму заявления на сайте РИКЗ, заполнить его до 18 часов 1 июня и отправить с личного почтового адреса на электронную...
 
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