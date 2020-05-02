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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С сегодняшнего дня открыта регистрация на централизованное тестирование Для этого абитуриенту необходимо скачать форму заявления на сайте РИКЗ, заполнить его до 18 часов 1 июня и отправить с личного почтового адреса на электронную...

Для этого абитуриенту необходимо скачать форму заявления на сайте РИКЗ, заполнить его до 18 часов 1 июня и отправить с личного почтового адреса на электронную почту пункта регистрации. В течение одного рабочего дня в ответ придет письмо с лицевым счетом для оплаты в системе ЕРИП. Во избежание массового скопления в пунктах регистрации организуют электронную очередь. В назначенную дату и время абитуриенту выдадут пропуск для участия в ЦТ. Для его получения нужно иметь при себе любой документ, удостоверяющий личность.О решении сменить место написания теста или о выборе других предметов для сдачи абитуриент может сообщить при личной явке в пункт регистрации во время получения пропуска.