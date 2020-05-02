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"Ахова птушак Бацькаўшчыны" предлагает отмечать места обитания соловьев
02.05.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУслышав пение этой птицы, надо обозначить место на интерактивной онлайн-карте. Благодаря этому каждый сможет узнать, где поблизости можно послушать соловьиные концерты.
Соловьи поют весь май и почти половину июня, пока не вылупятся первые птенцы. В мае они могут петь даже днем, но более охотно делают это вечером и в сумерках, а также рано утром, пока еще не жарко.
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Услышав пение этой птицы, надо обозначить место на интерактивной онлайн-карте. Благодаря этому каждый сможет узнать, где поблизости можно послушать соловьиные...
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