Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Ахова птушак Бацькаўшчыны" предлагает отмечать места обитания соловьев Услышав пение этой птицы, надо обозначить место на интерактивной онлайн-карте. Благодаря этому каждый сможет узнать, где поблизости можно послушать соловьиные...

Услышав пение этой птицы, надо обозначить место на интерактивной онлайн-карте. Благодаря этому каждый сможет узнать, где поблизости можно послушать соловьиные концерты.Соловьи поют весь май и почти половину июня, пока не вылупятся первые птенцы. В мае они могут петь даже днем, но более охотно делают это вечером и в сумерках, а также рано утром, пока еще не жарко.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите