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"Ахова птушак Бацькаўшчыны" предлагает отмечать места обитания соловьев

02.05.2020 13:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Услышав пение этой птицы, надо обозначить место на интерактивной онлайн-карте. Благодаря этому каждый сможет узнать, где поблизости можно послушать соловьиные концерты.
Соловьи поют весь май и почти половину июня, пока не вылупятся первые птенцы. В мае они могут петь даже днем, но более охотно делают это вечером и в сумерках, а также рано утром, пока еще не жарко.

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Услышав пение этой птицы, надо обозначить место на интерактивной онлайн-карте. Благодаря этому каждый сможет узнать, где поблизости можно послушать соловьиные...
 
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