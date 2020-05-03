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Уволили «по ошибке»? Время обратиться в профсоюз
03.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Для Ивана К. (имя героя изменено по этическим причинам. – Прим. авт.) такой исход дела стал полной неожиданностью. Еще бы, ведь за месяц до этого он обращался к нанимателю с заявлением об увольнении по собственному желанию. После окончания месячного срока он посчитал себя уволенным и не вышел на работу. Наниматель, в свою очередь, не счел нужным рассмотреть заявление подчиненного и уведомить его о принятом решении. И неявку на работу Ивана К. расценил как прогул.
Бывший сотрудник с таким решением не согласился и обратился за помощью к юристам Могилевской областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса.
Главный правовой инспектор труда обкома отраслевого профсоюза Петр Грибановский провел мониторинг и выяснил, что в этой ситуации было нарушено законодательство.
Во-первых, на основании коллективного договора данной организации увольнение работника, в том числе за прогул, подлежало согласованию с профсоюзным комитетом. Но наниматель этого не сделал.
Во-вторых, формулировка увольнения не соответствовала новой редакции Трудового кодекса Республики Беларусь, вступившей в действие 28 января 2020 года. Руководителю сельхозпредприятия был направлен акт реагирования правового инспектора труда и рекомендовано изменить формулировку на увольнение по желанию работника. Наниматель признал свою ошибку и выполнил требования. Таким образом, возникший трудовой спор удалось урегулировать в досудебном порядке.
Эльвира Старовойтова,
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