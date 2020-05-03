ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Уволили «по ошибке»? Время обратиться в профсоюз

03.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Уволили «по ошибке»? Время обратиться в профсоюз
Руководитель одного из сельхозпредприятий Могилевского района уволил работника по статье. Справедливость удалось восстановить при поддержке правового инспектора труда обкома профсоюза работников АПК.

Для Ивана К. (имя героя изменено по этическим причинам. – Прим. авт.) такой исход дела стал полной неожиданностью. Еще бы, ведь за месяц до этого он обращался к нанимателю с заявлением об увольнении по собственному желанию. После окончания месячного срока он посчитал себя уволенным и не вышел на работу. Наниматель, в свою очередь, не счел нужным рассмотреть заявление подчиненного и уведомить его о принятом решении. И неявку на работу Ивана К. расценил как прогул.

Бывший сотрудник с таким решением не согласился и обратился за помощью к юристам Могилевской областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса.

Главный правовой инспектор труда обкома отраслевого профсоюза Петр Грибановский провел мониторинг и выяснил, что в этой ситуации было нарушено законодательство.

Во-первых, на основании коллективного договора данной организации увольнение работника, в том числе за прогул, подлежало согласованию с профсоюзным комитетом. Но наниматель этого не сделал.

Во-вторых, формулировка увольнения не соответствовала новой редакции Трудового кодекса Республики Беларусь, вступившей в действие 28 января 2020 года. Руководителю сельхозпредприятия был направлен акт реагирования правового инспектора труда и рекомендовано изменить формулировку на увольнение по желанию работника. Наниматель признал свою ошибку и выполнил требования. Таким образом, возникший трудовой спор удалось урегулировать в досудебном порядке.

Эльвира Старовойтова,
официальный сайт Федерации профсоюзов Беларуси

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Стартовал краеведческо-туристический конкурс «Магия Полесья», посвящённый памяти Алексея Дубровского
Назначен новый директор Пинского лесхоза »
Новости дня
Новости общества
 
Новую музейную экспозицию хотят открыть 22 июня в Восточном форту Брестской крепости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика