Уволили «по ошибке»? Время обратиться в профсоюз

Источник материала: Полесская правда



Руководитель одного из сельхозпредприятий Могилевского района уволил работника по статье. Справедливость удалось восстановить при поддержке правового инспектора труда обкома профсоюза работников АПК.

Для Ивана К. (имя героя изменено по этическим причинам. – Прим. авт.) такой исход дела стал полной неожиданностью. Еще бы, ведь за месяц до этого он обращался к нанимателю с заявлением об увольнении по собственному желанию. После окончания месячного срока он посчитал себя уволенным и не вышел на работу. Наниматель, в свою очередь, не счел нужным рассмотреть заявление подчиненного и уведомить его о принятом решении. И неявку на работу Ивана К. расценил как прогул.

Бывший сотрудник с таким решением не согласился и обратился за помощью к юристам Могилевской областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса.

Главный правовой инспектор труда обкома отраслевого профсоюза Петр Грибановский провел мониторинг и выяснил, что в этой ситуации было нарушено законодательство.

Во-первых, на основании коллективного договора данной организации увольнение работника, в том числе за прогул, подлежало согласованию с профсоюзным комитетом. Но наниматель этого не сделал.

Во-вторых, формулировка увольнения не соответствовала новой редакции Трудового кодекса Республики Беларусь, вступившей в действие 28 января 2020 года. Руководителю сельхозпредприятия был направлен акт реагирования правового инспектора труда и рекомендовано изменить формулировку на увольнение по желанию работника. Наниматель признал свою ошибку и выполнил требования. Таким образом, возникший трудовой спор удалось урегулировать в досудебном порядке.