Источник материала: Радзiма





Александр и Инна Дещени из Глуска — хозяева с золотыми руками и безграничной фантазией. Убеждаешься в этом, едва открыв калитку в их двор. Ухоженные газоны, декоративный бассейн, обилие цветов, деревья, в уютном доме — почти всё сделано умелыми руками супругов, оформлено с большим вкусом и выдумкой. Всё же самое заметное и особое украшение их дома, его изюминка, заслуживающая внимания и восхищения, — это металлические изделия ручной работы. Цветочницы, подсвечники, каминные принадлежности, декоративные решетки, столы, стулья… Увлекаться удивительным ремеслом семья начала семь месяцев назад. За это время появилось немало изделий из металла, а к непростому, но интересному делу подключилась вся семья.







Александр Дещеня родом из деревни Чапаево, после службы в армии отучился на водителя троллейбуса в Гомеле, здесь и познакомился с супругой. Вскоре молодые поженились, жили и работали в Гомеле, обустраивали быт, воспитывали дочь. В 2000 году семья переехала на родину Александра, дом купили и перестроили в Глуске. Более 15 лет Александр Александрович посвятил местной коммунальной службе. Сейчас он слесарь Глусского участка водопроводно-канализационного хозяйства филиала «Бобруйскводоканал», жена Инна Сергеевна — паспортист УКП «Жилкомхоз». Как людям, чью профессию творческой вряд ли назовешь, не имеющим художественного образования, удается придумывать и создавать такие интересные вещи? «У нас в роду немало людей творческих, многие любили и умели рукодельничать и мастерить, — рассказывают хозяева. — Творческая жилка есть и у нас, нам всегда хотелось сделать дом как можно более уютным, создавать что-то красивое, необычное в нем. К тому же для этого не обязательно иметь много денег, обращаться к услугам профессионалов, для уюта нужны усердие, изобретательность и хороший вкус. А еще важно всегда всё делать вместе. Такого принципа в творческих и не только делах и стараемся придерживаться».







Художественной ковкой семья Александра и Инны увлеклась случайно. Хозяйка дома, помимо всего, еще и увлеченный цветовод, и однажды растений в доме стало слишком много, нужно было всю эту красоту куда-то пристроить. Отличный вариант — сделать своими руками подставку для цветов. Так появилась кованая цветочница на три горшка. Вдохновившись первой работой, в свободное от работы время Александр начал создавать и другие предметы. Конечно, не без советов, идей, поддержки и помощи (где-то подержать, где-то подкрасить) своих близких. В помощниках — жена, сыновья, невестка, внучки. Мастерскую обустроили в гараже, здесь есть всё необходимое для работы, профессиональные и самодельные инструменты. Главные из них — ручные станки и сварочный аппарат. Основной материал для ручной работы — металл. Так со временем стали появляться различных форм и размеров цветочницы, среди них есть очень интересные, к примеру, стилизованные под велосипед, а также подсвечники, сувениры, на террасе у дома и на кухне — собственноручно сделанная мебель и многое другое. «Есть вещи, которые можно сделать за несколько часов, — отмечает мастер, — а есть изделия, над которыми нужно потрудиться и неделю. Любимых работ у нас нет, у всех своя история, каждая из них неповторима, в каждую вкладываешь частичку души».











Многие изделия уже нашли свое место в домах родственников и друзей наших героев. Ими не могут не восхищаться соседи и знакомые. Некоторые декоративные изделия уже оценили на выставке в Гомельском железнодорожном колледже, куда их возил сын Антон, он студент этого учебного заведения. Недавно у Александра и Инны возникла идея перевести свое хобби на коммерческие рельсы: стать ремесленниками, чтобы не просто делать то, что тебе интересно, но и иметь возможность продавать предметы своего творчества. Оформить свое занятие официально мастерам не составило труда. В налоговой инспекции они заполнили заявление и оплатили налог на весь год. Как говорится: уведомил, заплатил — теперь спокойно твори и реализуй. Александр и Инна Дещени будут только рады, если их любимое занятие помимо удовольствия будет приносить и дополнительный доход в семейный бюджет.

Планов у творческих и умелых хозяев немало. Смастерить кованые калитку и забор, обновить бассейн, украсить необычными узорами террасу, в общем, супруги продолжат творить на радость себе и другим людям.

А. АВТУХОВА

Фото автора