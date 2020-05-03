ГАИ напоминает водителям транзитных грузовиков о необходимости следовать по определенным маршрутам

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Согласно постановлению Совета Министров Беларуси №117 от 25 марта 2020 года, водители, выполняющие транзитные автомобильные перевозки грузов через территорию нашей страны, обязаны проезжать только по республиканским автомобильным дорогам, на которых разрешена остановка (стоянка) для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств исключительно в специально отведенных для этого местах.

По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, на территории республики таких мест более 40. Каждому иностранному перевозчику на границе выдают карту, на которой указаны места заправки и отдыха.

Сотрудники Госавтоинспекции пресекают нарушение требований постановления водителями транзитных грузовиков. Если водитель отказывается следовать по определенным маршрутам или останавливается вне специально отведенных мест, он может быть привлечен к административной ответственности по ст.23.4 КоАП Республики Беларусь.

Госавтоинспекция также призывает водителей позаботиться о безопасности: пользоваться антисептиками, перчатками и не забывать про маски.

P.S. Согласно статье 23.4 КоАП, неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе, влечет наложение штрафа в размере от 2 до 50 базовых величин или административный арест. 1 базовая величина на сегодняшний день составляет 27,00 бел. рублей.