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О сотрудничестве Беларуси и Польши в "Главном эфире"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Польша отмечает День Конституции Польша сегодня отмечает День Конституции. 229 лет назад был принят один из старейших в мире основной закон Речи Посполитой. Документ по своим временам прогрессивный...

Польша сегодня отмечает День Конституции. 229 лет назад был принят один из старейших в мире основной закон Речи Посполитой. Документ по своим временам прогрессивный и меняющий устройство государства. Важен он и для белорусского права, поскольку это период существования Речи Посполитой, в состав которой вошло Великое княжество Литовское. И это далеко не единственный аспект, который связывает сегодня Беларусь и Польшу.Что еще объединяет наши страны и как сегодня развиваются двусторонние отношения? Конкретный интерес польских инвесторов и перспективы сотрудничества в области энергетики. Эксклюзивное интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Беларуси смотрите сегодня в 9 вечера в