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Польша отмечает День Конституции

03.05.2020 11:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Польша сегодня отмечает День Конституции. 229 лет назад был принят один из старейших в мире основной закон Речи Посполитой. Документ по своим временам прогрессивный и меняющий устройство государства. Важен он и для белорусского права, поскольку это период существования Речи Посполитой, в состав которой вошло Великое княжество Литовское. И это далеко не единственный аспект, который связывает сегодня Беларусь и Польшу. 


О сотрудничестве Беларуси и Польши в "Главном эфире"


Что еще объединяет наши страны и как сегодня развиваются двусторонние отношения? Конкретный интерес польских инвесторов и перспективы сотрудничества в области энергетики. Эксклюзивное интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Беларуси смотрите сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".
 
 
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Польша сегодня отмечает День Конституции. 229 лет назад был принят один из старейших в мире основной закон Речи Посполитой. Документ по своим временам прогрессивный...
 
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