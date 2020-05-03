Источник материала: Tut.by

В понедельник в Беларуси ожидаются грозы с сильными порывами ветра. При этом будет тепло, в некоторых регионах температура поднимется до + 21 °C. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«4 мая, в понедельник, местами по восточной половине страны ожидаются грозы, при грозах усиление ветра порывами 15−18 м/с. В ночные и утренние часы в отдельных районах — туман», — рассказали синоптики.

Температура воздуха ночью + 5−10°С, по юго-востоку — до 12 тепла. Прохладнее всего будет в Минске и Гродно: +16−18 °С. В Гомельской области температура поднимется до +21 °С.

Рекомендации МЧС при грозе

по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, не топить печку;

держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов;

на открытой местности не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). Если нет укрытия, следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову. В лесу можно укрыться среди низкорослой растительности. Если вы в компании, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;

во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать;

если вы едете на велосипеде или мотоцикле — прекратите движение, покиньте их и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них;

во время грозы следует находиться на удалении от линий электропередачи, т. к. электричество притягивает молнию;

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

если вы находитесь в лодке, гребите к берегу;

если во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле;

если ударила молния, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и по возможности обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.

Рекомендации МЧС при сильном ветре

уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).