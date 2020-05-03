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Эпидситуация на постоянном контроле Президента

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мероприятия по случаю 75-летия Победы и эпидситуацию обсудили у Президента В преддверии этих праздничных дней - юбилея Победы - на слуху сразу две темы - мероприятия по случаю сакральной даты и эпидемиологическая ситуация. Этим вопросам...

В преддверии этих праздничных дней - юбилея Победы - на слуху сразу две темы - мероприятия по случаю сакральной даты и эпидемиологическая ситуация. Этим вопросам сегодня посвятили большое совещание во Дворце Независимости. Конечно, 75-летие Великой Победы - святой праздник сразу для нескольких поколений, и очень многие ждали на этот счет определенных посылов от Главы государства. О важности проведения сопутствующих событий Президент высказался очень подробно.Сегодня много говорили и о самой эпидситуации в стране. Эти вопросы Глава государства держит на постоянном контроле. Ежедневно по несколько раз о положении дел докладывают не только глава Минздрава, губернаторы, но и другие должностные лица, которые по поручению Президента курируют вопросы системы здравоохранения. Это обсуждение текущей ситуации - от заболеваемости до обеспечения больниц и медперсонала всем необходимым. Как и прежде, Президент хочет услышать разные оценки. Подробности большого совещания у Президента смотрите в 9 вечера в итоговой программе недели