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О дезинфекции поездов и социальном дистанцировании в вагоне

03.05.2020 15:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Заботятся о здоровье своих клиентов поставщики услуг. Так, например, для железной дороги задача номер один не только организовать поездку, но и безопасное пространство для пассажиров. 

О дезинфекции поездов и социальном дистанцировании в вагоне расскажет Юлия Карпенко. Обработка аэрозолем, дезинфекция поверхностей - и состав Минск - Гомель готов принимать своих пассажиров. По такой схеме сотрудники депо обеззараживают около полусотни поездов ежедневно. Также санпроцедуры для поездов производятся на станциях при длительном отстое. В целом каждый состав проходит трехфазную дезинфекцию: сначала уборка, после - санобработка, а перед отправкой - мойка состава снаружи. Таким образом ежедневно расходуют около 150 литров дезсредства. 


Безопасная рассадка в вагоне

И только после полной дезинфекции поезд прибывает на вокзал. Здесь его встречают пассажиры, о которых, кстати, тоже позаботились. Прежде всего, обеспечили безопасную дистанцию. Новая схема рассадки в вагонах предполагает, что в одном отсеке плацкартном отсеке могут одновременно разместится не более 3 пассажиров, а в купе - максимум два. Что касается сидячих вагонов, то между двумя пассажирами расстояние должно быть как минимум в одно свободное место.  О новых правилах рассадки некоторые пассажиры еще не знают, но удобство уже ощутили. 


Санобработка вокзала


О здоровье своих пассажиров железная дорога заботится не только в поездах, но и на вокзалах. К примеру, на станции "Минск-Пассажирский" санобработку проводят раз в три часа. А сами сотрудники меняют маски каждые два часа. Конечно, пассажиропоток сейчас снизился. Оно и понятно - люди лишний раз стараются не появляться в общественных местах и по возможности переносят свои поездки на более позднее время. Ну а если все-таки отложить железнодорожный вояж не получается, то о его безопасности позаботиться можно. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Заботятся о здоровье своих клиентов поставщики услуг. Так, например, для железной дороги задача номер один не только организовать поездку, но и безопасное...
 
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