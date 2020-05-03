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В Бресте люди в штатском задержали участника шествия противников аккумуляторного завода
03.05.2020 15:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Люди в штатском задержали одного из участников шествия противников аккумуляторного завода, которое прошло 3 мая в Бресте.
3 мая в Бресте прошла традиционная встреча противников аккумуляторного завода. По приблизительным подсчетам, на площади Ленина присутствовало около 200 человек. Среди них был председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич.
— Вельмі важна быць салідарным з людзьмі, якія пратэстуюць супряць таго, што робіць улада ў любым горадзе. Берасце зараз такі эпіцэнтр, дзе ўжо некалькі гадоў працягваецца змаганне, — отметил политик.
Затем участники встречи прошли колонной по улицам Пушкинская и Советская до кинотеатра «Беларусь». Они скандировали: «Нет заводу АКБ», «Свободу активистам», «Лукашенко, уходи» и другие лозунги.
Когда люди разошлись, на улице Буденного люди в штатском подбежали к мужчине, который во время шествия нес флаг Бреста. Его остановили, усадили в микроавтобус и увезли.
По данным на 14.25, у правозащитников информации о том, куда доставили мужчину нет, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.
— Также сегодня утром должны были выйти из изолятора временного содержания осужденные на 15 суток за участие во встрече противников аккумуляторного завода 12 апреля Александр Кабанов и Дмитрий Андросюк. Мы ожидали, что их выпустят утром. Однако до сих пор информации об их местонахождении у нас нет, — сообщил Роман Кисляк, добавив, что в связи с этим правозащитники подали индивидуальные сообщения в рабочую группу ООН по произвольным задержаниям и рабочую группу ООН по насильственным исчезновениям.
Что вообще происходит?
Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.
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В апреле о заводе высказался председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Он сообщил, что завод не будет введен в эксплуатацию, пока там не будут соблюдены все требования законодательства по экологии, технологии, передает
— Я не исключаю и такую возможность, что оно может быть перепрофилировано. Для этого должна быть создана независимая комиссия из ученых, специалистов, которые вынесут свой вердикт. И только после этого будет приниматься решение, — уточнил губернатор.
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Около 200 человек собралось на площади Ленина в Бресте.
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