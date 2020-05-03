В Бресте люди в штатском задержали участника шествия противников аккумуляторного завода

Источник материала: Tut.by

Люди в штатском задержали одного из участников шествия противников аккумуляторного завода, которое прошло 3 мая в Бресте.



Мужчину с сигаретой в зубах «грузят» в микроавтобус на улице Буденного

3 мая в Бресте прошла традиционная встреча противников аккумуляторного завода. По приблизительным подсчетам, на площади Ленина присутствовало около 200 человек. Среди них был председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

— Вельмі важна быць салідарным з людзьмі, якія пратэстуюць супряць таго, што робіць улада ў любым горадзе. Берасце зараз такі эпіцэнтр, дзе ўжо некалькі гадоў працягваецца змаганне, — отметил политик.





Затем участники встречи прошли колонной по улицам Пушкинская и Советская до кинотеатра «Беларусь». Они скандировали: «Нет заводу АКБ», «Свободу активистам», «Лукашенко, уходи» и другие лозунги.

Когда люди разошлись, на улице Буденного люди в штатском подбежали к мужчине, который во время шествия нес флаг Бреста. Его остановили, усадили в микроавтобус и увезли.





По данным на 14.25, у правозащитников информации о том, куда доставили мужчину нет, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.

— Также сегодня утром должны были выйти из изолятора временного содержания осужденные на 15 суток за участие во встрече противников аккумуляторного завода 12 апреля Александр Кабанов и Дмитрий Андросюк. Мы ожидали, что их выпустят утром. Однако до сих пор информации об их местонахождении у нас нет, — сообщил Роман Кисляк, добавив, что в связи с этим правозащитники подали индивидуальные сообщения в рабочую группу ООН по произвольным задержаниям и рабочую группу ООН по насильственным исчезновениям.





Что вообще происходит?

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.

14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».

2 июля того же года стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Теперь Лемешевского, по некоторым данным, выпустили.

9 апреля 2020 года «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту строительства аккумуляторного завода. 15 апреля аккумуляторный завод получил разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

23 апреля Главгосстройэкспертиза приняла решение приостановить действие своего заключения по аккумуляторному заводу, которое было выдано 13 апреля, — до устранения имеющихся противоречий. Поводом стала информация, которая поступила в Главгосстройэкспертизу из Брестского облисполкома — об источниках финансирования строительства аккумуляторного завода.

В апреле о заводе высказался председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Он сообщил, что завод не будет введен в эксплуатацию, пока там не будут соблюдены все требования законодательства по экологии, технологии, передает областная газета «Заря» .

— Я не исключаю и такую возможность, что оно может быть перепрофилировано. Для этого должна быть создана независимая комиссия из ученых, специалистов, которые вынесут свой вердикт. И только после этого будет приниматься решение, — уточнил губернатор.