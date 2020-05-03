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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В нынешних условиях у общества - новые герои. Мы говорим спасибо нашим медикам Сегодня врачи стали действительно публичными личностями. И у этой медали есть две стороны. С одной - без их ответов в потоке информации было бы сложно разобраться,...

Сегодня врачи стали действительно публичными личностями. И у этой медали есть две стороны. С одной - без их ответов в потоке информации было бы сложно разобраться, так что спасибо, что не отказываете в беседе и нам, журналистам. С другой - есть врачебная этика. И когда наши коллеги пытаются уколоть белорусский Минздрав, мол, давайте-ка нам статистику с населенными пунктами, едва ли не улицами, домами и номерами квартир, а желательно еще и имя-фамилию заболевшего указать. Ну это сомнительный запрос.И здесь еще раз вернемся. К теме, которую в разных вариантах пытаются раскрутить в интернете: Беларусь была не готова и не готовилась к пандемии, да и вообще, уже не так лечим. И это при том, что буквально за несколько суток по поручению Президента в стране были перепрофилированы и организованы лаборатории по проведению тестирования.Оперативно перестроилась работа поликлиник и больниц. И здесь есть важный момент, это отметили и эксперты Всемирной организации здравоохранения, мы продолжаем интенсивно лечить и другие болезни.