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В нынешних условиях у общества - новые герои. Мы говорим спасибо нашим медикам
03.05.2020 22:15 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня врачи стали действительно публичными личностями. И у этой медали есть две стороны. С одной - без их ответов в потоке информации было бы сложно разобраться, так что спасибо, что не отказываете в беседе и нам, журналистам. С другой - есть врачебная этика. И когда наши коллеги пытаются уколоть белорусский Минздрав, мол, давайте-ка нам статистику с населенными пунктами, едва ли не улицами, домами и номерами квартир, а желательно еще и имя-фамилию заболевшего указать. Ну это сомнительный запрос.
И здесь еще раз вернемся
Оперативно перестроилась работа поликлиник и больниц. И здесь есть важный момент, это отметили и эксперты Всемирной организации здравоохранения, мы продолжаем интенсивно лечить и другие болезни.
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Сегодня врачи стали действительно публичными личностями. И у этой медали есть две стороны. С одной - без их ответов в потоке информации было бы сложно разобраться,...
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