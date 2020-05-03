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В нынешних условиях у общества - новые герои. Мы говорим спасибо нашим медикам

03.05.2020 22:15 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня врачи стали действительно публичными личностями. И у этой медали есть две стороны. С одной - без их ответов в потоке информации было бы сложно разобраться, так что спасибо, что не отказываете в беседе и нам, журналистам. С другой - есть врачебная этика. И когда наши коллеги пытаются уколоть белорусский Минздрав, мол, давайте-ка нам статистику с населенными пунктами, едва ли не улицами, домами и номерами квартир, а желательно еще и имя-фамилию заболевшего указать. Ну это сомнительный запрос.

В нынешних условиях у общества - новые герои. Мы говорим спасибо нашим медикам

И здесь еще раз вернемся к большому разговору на Макаенка, 9. К теме, которую в разных вариантах пытаются раскрутить в интернете: Беларусь была не готова и не готовилась к пандемии, да и вообще, уже не так лечим. И это при том, что буквально за несколько суток по поручению Президента в стране были перепрофилированы и организованы лаборатории по проведению тестирования. 

В нынешних условиях у общества - новые герои. Мы говорим спасибо нашим медикам


Оперативно перестроилась работа поликлиник и больниц. И здесь есть важный момент, это отметили и эксперты Всемирной организации здравоохранения, мы продолжаем интенсивно лечить и другие болезни.

 
 
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Сегодня врачи стали действительно публичными личностями. И у этой медали есть две стороны. С одной - без их ответов в потоке информации было бы сложно разобраться,...
 
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