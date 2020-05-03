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Врачи, которые работают с COVID-19, получили надбавки

03.05.2020 15:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Медперсонал поликлиник уже получил свои первые зарплаты с надбавкой. Напомним, всем докторам, которые работают с пациентами с COVID-19 и контактами первого уровня, начисляют дополнительные выплаты. Это 1000 белорусских рублей для врачей и 500 - для медсестер. Конечно же, в первую очередь - забота о здоровье врачей. Поликлиники в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты. Это комбинезоны, респираторы, очки, перчатки и дезинфекторы. Продолжают работу и колл-центры при поликлиниках. Благодаря им, многие пациенты могут получить консультацию по телефону, не выходя из дома. 
 
 
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Медперсонал поликлиник уже получил свои первые зарплаты с надбавкой. Напомним, всем докторам, которые работают с пациентами с COVID-19 и контактами первого уровня,...
 
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