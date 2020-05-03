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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Врачи, которые работают с COVID-19, получили надбавки Медперсонал поликлиник уже получил свои первые зарплаты с надбавкой. Напомним, всем докторам, которые работают с пациентами с COVID-19 и контактами первого уровня,...

Медперсонал поликлиник уже получил свои первые зарплаты с надбавкой. Напомним,. Это 1000 белорусских рублей для врачей и 500 - для медсестер. Конечно же, в первую очередь - забота о здоровье врачей. Поликлиники в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты. Это комбинезоны, респираторы, очки, перчатки и дезинфекторы. Продолжают работу и колл-центры при поликлиниках. Благодаря им, многие пациенты могут получить консультацию по телефону, не выходя из дома.