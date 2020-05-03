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Врачи, которые работают с COVID-19, получили надбавки
03.05.2020 15:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМедперсонал поликлиник уже получил свои первые зарплаты с надбавкой. Напомним,
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Медперсонал поликлиник уже получил свои первые зарплаты с надбавкой. Напомним, всем докторам, которые работают с пациентами с COVID-19 и контактами первого уровня,...
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