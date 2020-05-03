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О здоровье, пандемии и инфодемии вчера говорили и в студии на Макаёнка, 9

03.05.2020 22:01 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На большой разговор пригласили врачей, экономистов, руководителей предприятий, госуправленцев. Состав участников беспрецедентный. Эфир длился 2,5 часа.
Беларусь выбрала свой путь. Мы сохранили инфекционную школу, у нас талантливые врачи, хватает коек в больницах, ИВЛ в нужном количестве, есть лекарства и средства индивидуальной защиты. Делаем много тестов, и, как следствие, - раннее выявление пациентов с COVID-19. Изолируем контакты первого уровня, жестко контролируем контакты второго.

О здоровье, пандемии и инфодемии вчера говорили и в студии на Макаёнка, 9


Все это успели оценить и независимые представители ВОЗ, работавшие в нашей стране по приглашению Президента. Им были открыты все двери, предоставлялись любые документы. В стране делается действительно много. При этом все эти месяцы Беларусь вынуждена не только сражаться с вирусом, но и отражать стрелы критики и с запада, и с востока. Бороться с откровенными фейками и вбросами. 
Мы же предлагаем послушать объективное мнение специалистов. Итак, наш подход - самые яркие моменты (видео).

 
 
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На большой разговор пригласили врачей, экономистов, руководителей предприятий, госуправленцев. Состав участников беспрецедентный. Эфир длился 2,5 часа. Беларусь...
 
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