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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О здоровье, пандемии и инфодемии вчера говорили и в студии на Макаёнка, 9 На большой разговор пригласили врачей, экономистов, руководителей предприятий, госуправленцев. Состав участников беспрецедентный. Эфир длился 2,5 часа. Беларусь...

На большой разговор пригласили врачей, экономистов, руководителей предприятий, госуправленцев. Состав участников беспрецедентный.Беларусь выбрала свой путь. Мы сохранили инфекционную школу, у нас талантливые врачи, хватает коек в больницах, ИВЛ в нужном количестве, есть лекарства и средства индивидуальной защиты. Делаем много тестов, и, как следствие, - раннее выявление пациентов с COVID-19. Изолируем контакты первого уровня, жестко контролируем контакты второго.Все это успели оценить и независимые представители ВОЗ, работавшие в нашей стране по приглашению Президента. Им были открыты все двери, предоставлялись любые документы. В стране делается действительно много. При этом все эти месяцы Беларусь вынуждена не только сражаться с вирусом, но и отражать стрелы критики и с запада, и с востока. Бороться с откровенными фейками и вбросами.Мы же предлагаем послушать объективное мнение специалистов. Итак, наш подход - самые яркие моменты