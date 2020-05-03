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В Минске идет реконструкция с модернизацией здания Республиканской гимназии-колледжа
04.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБольшой ремонт "маленькой консерватории". В Минске идет реконструкция с модернизацией и элементами реставрации здания Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки.
Памятник архитектуры остро нуждался в обновлении. Многие годы педагоги растили будущих звезд академической сцены в условиях ремонта. Процесс сдвинулся с мертвой точки в прошлом году благодаря Президенту. После "Большого разговора" Александр Лукашенко дал поручение как можно быстрее завершить все восстановительные работы.
Сейчас они идут ежедневно и близки к финалу. Уже сегодня можно частично оценить результат: буквально на днях сняли леса с фасада. Какие исторические тайны хранит памятник архитектуры в самом центре столицы? Почему обновление здания вызвало множество споров? И в каком обличии вскоре примет учащихся альма-матер? Репортаж Инны Пилевич.
Уже в следующем учебном году она сможет записать свою игру на любой носитель. А при наличии материала и вовсе замахнуться на собственный альбом. Лауреат международных конкурсов Софья Богданова, как и еще более 4 сотен учащихся гимназии-колледжа при Академии музыки, получит доступ к звукозаписывающей студии. Новые площади и возможности для творчества появятся после масштабного ремонта здания одного из ведущих учебных заведений страны.
Учеба под звук перфоратора. Весь образовательный процесс перенесен в современную пристройку к исторической части здания. А там - не просто ремонт, а реконструкция с модернизацией и элементами реставрации. Бережный подход под надзором научного руководителя. Ведь фундамент памятника архитектуры заложен в 1699. К слову, возводили также под образовательные цели. На тот момент двухэтажное сооружение предназначалось для школы Минского иезуитского коллегиума. Строили в едином ансамбле с костелом.
Стены этого памятника архитектуры помнят Петра Первого, Карла Двенадцатого, Николая Второго
Здание с богатой 300-летней историей неоднократно меняло свой профиль. Изначально образовательное учреждение отдали под дом минского губернатора, затем военный госпиталь, после - Дом Советов. Вновь учиться здесь стали уже после Второй мировой войны.
В здании прописалась музыкальная школа. В 1968 году объект ждала большая перестройка. Перед архитекторами стояла задача не только создать необходимые условия для подготовки музыкантов, но и вписать дом в единый ансамбль советского центра Минска. В итоге объект "вырос", а главный фасад лишился декора.
Александр Запартыко, директор Белорусского государственного архива научно-технической документации: "И возник проект реконструкции, который предполагал кроме надстройки двух верхних этажей в тыловой части здания расположить новые учебные корпуса. При этом на верхних этажах предполагалось разместить концертный зал".
Последние десятилетия объект государственного значения остро нуждался в модернизацииНе хватало репетиционных классов, а главное - не было своего концертного зала. Как обновлять Свободы, 7, вызвало много дискуссий. Спорный вопрос, к какому периоду приблизить памятник архитектуры, ведь он не единожды перестраивался. Среди предложений - вплоть до демонтажа наследия советской эпохи. В итоге найден компромисс между современной функцией учреждения и историческим обликом. Послевоенную надстройку решено оставить. От старинной части она будет отличаться как цветом, так и декором.
Фасад здания на Свободы, 7 освободили от строительных лесов. Сейчас ведется чистовая отделка. До завершения работ остается всего пару месяцев. Ежедневно на объекте трудится 150 человек. С парадного входа ученики войдут в здание уже в новом учебном году. И это станет отличным подарком к юбилею - в 2020 году гимназии-колледжу 85.
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Большой ремонт "маленькой консерватории". В Минске идет реконструкция с модернизацией и элементами реставрации здания Республиканской гимназии-колледжа при...
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