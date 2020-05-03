ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске идет реконструкция с модернизацией здания Республиканской гимназии-колледжа

04.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Большой ремонт "маленькой консерватории". В Минске идет реконструкция с модернизацией и элементами реставрации здания Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки.
Памятник архитектуры остро нуждался в обновлении. Многие годы педагоги растили будущих звезд академической сцены в условиях ремонта. Процесс сдвинулся с мертвой точки в прошлом году благодаря Президенту. После "Большого разговора" Александр Лукашенко дал поручение как можно быстрее завершить все восстановительные работы.

Сейчас они идут ежедневно и близки к финалу. Уже сегодня можно частично оценить результат: буквально на днях сняли леса с фасада. Какие исторические тайны хранит памятник архитектуры в самом центре столицы? Почему обновление здания вызвало множество споров? И в каком обличии вскоре примет учащихся альма-матер? Репортаж Инны Пилевич. 

Уже в следующем учебном году она сможет записать свою игру на любой носитель. А при наличии материала и вовсе замахнуться на собственный альбом. Лауреат международных конкурсов Софья Богданова, как и еще более 4 сотен учащихся гимназии-колледжа при Академии музыки, получит доступ к звукозаписывающей студии. Новые площади и возможности для творчества появятся после масштабного ремонта здания одного из ведущих учебных заведений страны.
Учеба под звук перфоратора. Весь образовательный процесс перенесен в современную пристройку к исторической части здания. А там - не просто ремонт, а реконструкция с модернизацией и элементами реставрации. Бережный подход под надзором научного руководителя. Ведь фундамент памятника архитектуры заложен в 1699. К слову, возводили также под образовательные цели. На тот момент двухэтажное сооружение предназначалось для школы Минского иезуитского коллегиума. Строили в едином ансамбле с костелом. 

Стены этого памятника архитектуры помнят Петра Первого, Карла Двенадцатого, Николая Второго 


Большой ремонт "маленькой консерватории"

Здание с богатой 300-летней историей неоднократно меняло свой профиль. Изначально образовательное учреждение отдали под дом минского губернатора, затем военный госпиталь, после - Дом Советов. Вновь учиться здесь стали уже после Второй мировой войны.
В здании прописалась музыкальная школа. В 1968 году объект ждала большая перестройка. Перед архитекторами стояла задача не только создать необходимые условия для подготовки музыкантов, но и вписать дом в единый ансамбль советского центра Минска. В итоге объект "вырос", а главный фасад лишился декора. 

Александр Запартыко, директор Белорусского государственного архива научно-технической документации: "И возник проект реконструкции, который предполагал кроме надстройки двух верхних этажей в тыловой части здания расположить новые учебные корпуса. При этом на верхних этажах предполагалось разместить концертный зал". 

Последние десятилетия объект государственного значения остро нуждался в модернизации

Не хватало репетиционных классов, а главное - не было своего концертного зала. Как обновлять Свободы, 7, вызвало много дискуссий. Спорный вопрос, к какому периоду приблизить памятник архитектуры, ведь он не единожды перестраивался. Среди предложений - вплоть до демонтажа наследия советской эпохи. В итоге найден компромисс между современной функцией учреждения и историческим обликом. Послевоенную надстройку решено оставить. От старинной части она будет отличаться как цветом, так и декором. 

Большой ремонт "маленькой консерватории"


Фасад здания на Свободы, 7 освободили от строительных лесов. Сейчас ведется чистовая отделка. До завершения работ остается всего пару месяцев. Ежедневно на объекте трудится 150 человек. С парадного входа ученики войдут в здание уже в новом учебном году. И это станет отличным подарком к юбилею - в 2020 году гимназии-колледжу 85. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большой ремонт "маленькой консерватории". В Минске идет реконструкция с модернизацией и элементами реставрации здания Республиканской гимназии-колледжа при...
 
Новости дня
Новости общества
 
О здоровье, пандемии и инфодемии вчера говорили и в студии на Макаёнка, 9
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика