ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ветеран Анна Воронова о фронтовых событиях и о встрече Победы в мае сорок пятого

04.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На следующей неделе весь мир отметит большой праздник. 75-я годовщина Великой Победы – особенная для тех, кто защищал родину. С каждым годом их все меньше. И тем ценнее их живые воспоминания.

Ветеран Анна Воронова о фронтовых событиях и о встрече Победы в мае сорок пятого

Анна Воронова попала на фронт еще подростком - в 17 лет. Прошла всю войну. Участвовала в битве за Сталинград. 9 мая 1945 года встретила в Берлине. И даже  расписалась на рейхстаге. Сейчас ветеран живет в Бресте и помнит фронтовые события в деталях. 

Мария Тройнич узнала, как встретили Победу в мае сорок пятого (видео).

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На следующей неделе весь мир отметит большой праздник. 75-я годовщина Великой Победы – особенная для тех, кто защищал родину. С каждым годом их все меньше. И тем...
 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь помнит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика