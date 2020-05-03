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Ветеран Анна Воронова о фронтовых событиях и о встрече Победы в мае сорок пятого
04.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа следующей неделе весь мир отметит большой праздник. 75-я годовщина Великой Победы – особенная для тех, кто защищал родину. С каждым годом их все меньше. И тем ценнее их живые воспоминания.
Анна Воронова попала на фронт еще подростком - в 17 лет. Прошла всю войну. Участвовала в битве за Сталинград. 9 мая 1945 года встретила в Берлине. И даже расписалась на рейхстаге. Сейчас ветеран живет в Бресте и помнит фронтовые события в деталях.
Мария Тройнич узнала, как встретили Победу в мае сорок пятого (видео).
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На следующей неделе весь мир отметит большой праздник. 75-я годовщина Великой Победы – особенная для тех, кто защищал родину. С каждым годом их все меньше. И тем...
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