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Беларусь помнит
04.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПроект белорусах, прошедших Великую Отечественную. Художественно-постановочные ролики проекта "Беларусь помнит!" с участием родственников фронтовиков вызвали ажиотаж среди наших зрителей. К нам приходят многочисленные, в том числе и написанные от руки, письма с фотографиями ветеранов. Многие люди хотят, чтобы история их дедов и прадедов не была забыта. Ну, а сейчас вы увидите новую серию проекта Агентства теленовостей "Беларусь помнит!".
Главный герой – лейтенант Николай Игначков, который ослушался приказа и поместил тяжелую артиллерию в месте, не указанном на карте. Такое своеволие в итоге спасло жизнь сотням солдат. Как это произошло, узнаем через минуту.
Снимал историю своего деда вместе с командой Агентства теленовостей режиссер Александр Игначков. Итак, о памяти, которая прошла сквозь время и поколения.
Мы помним! Агентство теленовостей подготовило новую серию
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Проект белорусах, прошедших Великую Отечественную. Художественно-постановочные ролики проекта "Беларусь помнит!" с участием родственников фронтовиков вызвали...
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