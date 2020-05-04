Правильная обрезка и удобрение. Как получить урожай петрушки в четыре раза больше, чем обычно?

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Многие любят добавлять петрушку в супы и салаты.

Эта пряная трава очень полезна при заболеваниях почек, гастрите и язвенной болезни, а также при любых воспалительных процессах и ослабленном зрении. Бонусом к вышеперечисленному списку еще одно полезное свойство: зелень петрушки великолепно отбеливает зубы и укрепляет десны.

Как же получать урожай петрушки на протяжении сезона?

После посева петрушка начинает всходить примерно месяц. Когда зелень вырастет, многие сразу начинают собирать ее для употребления в пищу. Считается, что если растение достигает уже больше 20 сантиметров в высоту, его стебли становятся слишком жесткими и не такими вкусными, как молодые всходы. Начинающие садоводы по ошибке считают, что это первый и последний урожай петрушки.

Получить несколько урожаев петрушки за сезон вполне реально. Для этого нужно правильно ее обрезать.

При высоте петрушки в 15-20 см обрезку необходимо производить ножницами, оставляя примерно 4 сантиметра от земли. Соберите зелень в миску, вымойте, высушите и отправьте в морозильную камеру. Зимой вы можете добавить петрушку в салаты, супы, приправы.

Дальше зелень будет расти из того, что вы оставили на сохранение. Если обрезать все листья и стебли под корень, петрушка начнет засыхать и не даст повторного урожая. После обрезки необходимо хорошо полить грядку и добавить калийное удобрение. Новую зелень ожидайте уже через 1,5 недели.

Выполняя такие нехитрые манипуляции на протяжении всего сезона, вы можете обрезать петрушку 3-4 раза.

Источник: syl.ru