Борисовский ОСВОД практикует новую форму работы

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Ранее это заседание со сбором всех членов РМО планировалось провести на базе средней школы № 7 г. Борисова. Теперь все находились за пультами компьютеров в своих учреждениях образования, а управление заседанием было сосредоточено в руках заместителя председателя Борисовской районной организации ОСВОД, руководителя методобъединения ОСВОД Елены Мининой.

Накануне заседания было проведено Google-анкетирование, которое позволило выяснить, какими современными образовательными и информационными технологиями пользуются председатели первичных организаций ОСВОД для повышения качества профилактической работы с учащимися по предотвращению несчастных случаев на водах и какая им необходима помощь в работе.

В ходе дистанционного заседания вниманию председателей первичек по действующим ссылкам были представлены блоки специально подготовленных материалов. Члены РМО проанализировали с помощью приложения результаты районного смотра-конкурса Уголков и информационных стендов ОСВОД «Островок безопасности», который проводился в целях создания условий для формирования информационного пространства по пропаганде соблюдения мер безопасного поведения на водах, популяризации деятельности ОСВОД в учреждениях образования и культуры. Кроме этого, участники заседания получили рекомендации по проведению районной Недели безопасности на водах и организации профилактической работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на водах в ходе летнего купального сезона.

Активисты ОСВОД средней школы № 7 представили опыт работы «ОСВОД – одно из важных направлений безопасной жизнедеятельности школьников ГУО «Средняя школа №7 г. Борисова»; сценарии мероприятий «ОСВОДовская мозаика» – легоконструирование в начальной школе»; «Жизнь твоя в твоих руках» (ОСВОДовский квест).

В завершение дистанционного заседания было объявлено поздравление президиума Борисовской районной организации ОСВОД с очередной годовщиной образования общества.

По мнению участников заседания, дистанционная форма проведения мероприятия заслуживает использования в дальнейшей работе РО ОСВОД и является неплохим решением в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Е. ГАЛИМСКАЯ, член президиума Борисовской районной организации ОСВОД