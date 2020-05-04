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Прогноз погоды на 5 мая

04.05.2020 16:21 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Синоптическая ситуация в Беларуси: республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, в юго-восточных районах страны сохранится влияние фронтального раздела. 5 мая (вторник) ночью в отдельных районах по юго-востоку, днем местами по республике ожидаются грозы.
 
 
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Синоптическая ситуация в Беларуси: республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, в юго-восточных районах страны сохранится влияние...
 
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