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Прогноз погоды на 5 мая
04.05.2020 16:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси: республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, в юго-восточных районах страны сохранится влияние фронтального раздела. 5 мая (вторник) ночью в отдельных районах по юго-востоку, днем местами по республике ожидаются грозы.
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Синоптическая ситуация в Беларуси: республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, в юго-восточных районах страны сохранится влияние...
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