«Прямая телефонная линия»: на связи – депутат Александр Шипуло

Источник материала: Единство

Свои вопросы вы сможете задать с 9.00 до 12.00 по номеру 73-43-18.

В случае необходимости письменные обращения можно направлять по адресу: г. Борисов, ул.Чапаева, 6, каб. 202, депутату Шипуло А.В.