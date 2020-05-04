Свои вопросы вы сможете задать с 9.00 до 12.00 по номеру 73-43-18.
В случае необходимости письменные обращения можно направлять по адресу: г. Борисов, ул.Чапаева, 6, каб. 202, депутату Шипуло А.В.
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«Прямая телефонная линия»: на связи – депутат Александр Шипуло
04.05.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Свои вопросы вы сможете задать с 9.00 до 12.00 по номеру 73-43-18.
В случае необходимости письменные обращения можно направлять по адресу: г. Борисов, ул.Чапаева, 6, каб. 202, депутату Шипуло А.В.
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6 мая состоится «прямая телефонная линия» с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Борисовскому городскому округу № 62,...
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