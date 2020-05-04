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Курсанты Белорусской государственной академии авиации - победители конкурса "100 идей для Беларуси"

04.05.2020 16:21 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мы проведем дозор в Белорусской государственной академии авиации, узнаем, как здесь учатся курсанты и какие у них есть заслуги. 

В академии можно получить среднее специальное образование, высшее, окончить магистратуру, а с текущего учебного года  и аспирантуру. В академии идет подготовка по  всем направлениям, которые предусмотрены Воздушным кодексом: гражданская авиация, государственная и экспериментальная. 

Обучение здесь ориентировано на практику, минимум теории. Специализированные аудитории с современными тренажерами, лабораторными установками, макетами, авиационной техникой, мобильным и стационарным оборудованием - здесь есть все условия для получения качественного образования. 

Здесь, в академии,  можно пройти  обучение для получения лицензии частного пилота. Отправляемся на аэродром!

В марте 2020 года  прошел девятый сезон  республиканского конкурса "100 идей для Беларуси".  В нем приняли участие более 500 юношей и девушек в возрасте от 14 до 31 года, а также молодые ученые до 35 лет. Курсанты Белорусской государственной академии авиации стали победителями конкурса. Какие проекты стали лучшими, сейчас узнаем! 

На военном факультете академии большое внимание уделяется физической подготовке. Факультет три года подряд занимает первое место в смотре спортивно-массовой работы среди военных факультетов  Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Ежегодно выпускниками  Белорусской государственной академии авиации становятся более 12 000 молодых ребят. Здесь готовят фактически весь спектр сотрудников авиасферы - от  специалистов технического профиля до диспетчеров. Желаем ребятам успехов в учебе!

 
 
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Мы проведем дозор в Белорусской государственной академии авиации, узнаем, как здесь учатся курсанты и какие у них есть заслуги.  В академии можно получить...
 
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