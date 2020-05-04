15-летнюю девушку больше суток ищут в Столбцах

Источник материала: Tut.by

В городе Столбцы Минской области пропал подросток. Девушка ушла из дома больше суток назад, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».





Пропала 15-летняя Ульяна Колесник. Девушка проживает по адресу: Минская область, город Столбцы, ул. Мира.

Около 20.00 3 мая девушка ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 165−167 см., худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-каштановые до плеч (может носить собранные в «хвост» либо распущенные).

Была одета: черная болоньевая куртка, светлые штаны, белые кеды.