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15-летнюю девушку больше суток ищут в Столбцах
05.05.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В городе Столбцы Минской области пропал подросток. Девушка ушла из дома больше суток назад, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».
Пропала 15-летняя Ульяна Колесник. Девушка проживает по адресу: Минская область, город Столбцы, ул. Мира.
Около 20.00 3 мая девушка ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.
Приметы: рост 165−167 см., худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-каштановые до плеч (может носить собранные в «хвост» либо распущенные).
Была одета: черная болоньевая куртка, светлые штаны, белые кеды.
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В городе Столбцы Минской области пропал подросток. Девушка ушла из дома больше суток назад.
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