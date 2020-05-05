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Мемориальный комплекс "Попова Гряда" Червенского района утопает в цветах

05.05.2020 18:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С утра утопает в цветах и мемориальный комплекс "Попова Гряда" Червенского района. Сожженная в мае сорок четвертого деревня напоминает о событиях Великой Отечественной. Поселок находился в тридцати пяти километрах от железнодорожной станции "Пуховичи" - это был единственный способ поддерживать связь с партизанами. Но во время последней карательной операции Попову Гряду сожгли - в огне погибли 55 жителей. Никому не удалось спастись. Розы, тюльпаны, хризантемы сегодня у каждого дома-обелиска.

После войны эта деревня не была восстановлена. Память о ней увековечена в мемориальном комплексе "Хатынь".

 
 
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С утра утопает в цветах и мемориальный комплекс "Попова Гряда" Червенского района. Сожженная в мае сорок четвертого деревня напоминает о событиях Великой...
 
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