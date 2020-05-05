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В воскресенье в Минске ограбили ювелирный магазин. Милиция рассказала, как задерживали подозреваемых

05.05.2020 18:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске в воскресенье ограбили ювелирный магазин. На следующий день подозреваемых задержали. Они возвращались из Бреста, где пытались повторить преступную схему, которая сработала в столице. Как все происходило, сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

В воскресенье, 3 мая, сработала тревожная кнопка в одном из минских ювелирных магазинов. На место приехала милиция. Продавцы рассказали, что произошло.

В магазин пришел молодой человек и попросил подобрать ему украшение. Консультант достала из стеллажа три цепочки на выбор. Внезапно посетитель выхватил две из них и скрылся. Общая стоимость цепочек — почти 6,5 тысячи рублей.

Оперативники установили, что мужчина передвигался на автомобиле с номерами Витебского региона. Машина оказалась арендной, а за рулем был сообщник.

Личности обоих мужчин установили: это неработающие жители Витебска, им 26 и 27 лет, оба не раз судимы за имущественные преступления.

В понедельник вечером, 4 мая, на въезде в Минск с трассы М1 их задержали. Помогал ОМОН. Молодые люди возвращались из Бреста, где пытались по аналогичной схеме ограбить ювелирный магазин, но не смогли: продавец-консультант не стала выкладывать украшения на прилавок, а показывала их через стекло.

Следователи дали правовую оценку произошедшему. На видео — момент задержания.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Минске в воскресенье ограбили ювелирный магазин. На следующий день подозреваемых задержали. Они возвращались из Бреста, где пытались повторить преступную схему,...
 
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